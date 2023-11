الذاكرة البكتيرية: كيف تستخدم الميكروبات الحديد لتمرير الاستراتيجيات

By

توصل العلماء في جامعة تكساس في أوستن إلى اكتشاف مثير للاهتمام: تمتلك البكتيريا القدرة على خلق ذكريات، مثلما يفعل البشر، لتنشيط سلوكيات معينة. يمكن أن تنتقل هذه الذكريات عبر الأجيال وتلعب دورًا حاسمًا في تكوين حالات عدوى خطيرة وتطور مقاومة المضادات الحيوية.

في دراسة نشرت في Proceedings of the National Academy of Sciences، ركز الباحثون بشكل خاص على بكتيريا E. coli واستخدامها لمستويات الحديد لتخزين المعلومات. ووجدوا أن الخلايا البكتيرية ذات المستويات المنخفضة من الحديد كانت أفضل في الاحتشاد، في حين أن البكتيريا التي شكلت الأغشية الحيوية لديها مستويات أعلى من الحديد. أولئك الذين لديهم مستويات حديد متوازنة أظهروا تحملًا للمضادات الحيوية. وقد استمرت هذه "الذكريات الحديدية" لمدة أربعة أجيال على الأقل قبل أن تختفي بحلول الجيل السابع.

على الرغم من أن البكتيريا ليس لديها أدمغة أو أجهزة عصبية، إلا أنها تستطيع جمع المعلومات من بيئتها وتخزينها لاستخدامها في المستقبل. يوضح سوفيك بهاتاشاريا، المؤلف الرئيسي للدراسة، أن البكتيريا يمكن أن تستفيد من الوصول إلى المعلومات المخزنة بسرعة إذا واجهت بيئة معينة بشكل متكرر.

يلعب الحديد، باعتباره أحد العناصر الأكثر وفرة على وجه الأرض، دورًا حاسمًا في العمليات الخلوية. ويقترح الباحثون أن انخفاض مستويات الحديد يؤدي إلى تحفيز الذكريات البكتيرية لتشكيل سرب مهاجر سريع الحركة، في حين تشير مستويات الحديد المرتفعة إلى بيئة مناسبة لتشكيل الغشاء الحيوي.

يفتح هذا الفهم للذاكرة البكتيرية إمكانيات جديدة للوقاية من الالتهابات البكتيرية ومكافحتها. ومن خلال استهداف مستويات الحديد، التي تعتبر ضرورية للفوعة، يمكن للباحثين تطوير علاجات لتعطيل الاستراتيجيات البكتيرية وجعلها أكثر عرضة للعلاج.

وفي الختام، تسلط هذه الدراسة الضوء على قدرة البكتيريا الرائعة على تخزين الذكريات ونقلها إلى الأجيال القادمة. من خلال الكشف عن الآليات الكامنة وراء السلوك البكتيري، يفتح العلماء استراتيجيات محتملة لمكافحة الالتهابات البكتيرية ومعالجة مقاومة المضادات الحيوية.

أسئلة وأجوبة

ما هي الذكريات البكتيرية؟

الذكريات البكتيرية هي المعلومات المخزنة التي يمكن للبكتيريا الوصول إليها واستخدامها لتنشيط سلوكيات معينة استجابةً للمحفزات البيئية.

كيف تقوم البكتيريا بتخزين الذكريات؟

تقوم البكتيريا بتخزين الذكريات عن طريق استخدام العناصر الكيميائية الشائعة، مثل الحديد، لتشفير المعلومات وتمريرها إلى ذريتها عبر الأجيال اللاحقة.

ما الدور الذي يلعبه الحديد في الذاكرة البكتيرية؟

تعمل مستويات الحديد في الخلايا البكتيرية كعامل رئيسي في تخزين الذكريات والوصول إليها. الخلايا البكتيرية ذات مستويات الحديد المنخفضة تكون أفضل في الاحتشاد، في حين أن الخلايا ذات مستويات الحديد الأعلى تشكل الأغشية الحيوية. ترتبط مستويات الحديد المتوازنة بتحمل المضادات الحيوية.

كيف يمكن أن يفيدنا فهم الذاكرة البكتيرية؟

إن فهم الذاكرة البكتيرية يفتح إمكانيات لتطوير علاجات مستهدفة لتعطيل الاستراتيجيات البكتيرية ومكافحة العدوى. ومن خلال التلاعب بمستويات الحديد، يمكن للباحثين جعل البكتيريا أكثر عرضة للعلاج.