دراسة جديدة تستكشف قدرة ذاكرة البكتيريا وتأثيرها على مقاومة المضادات الحيوية

كشفت دراسة رائدة أجراها باحثون في جامعة تكساس في أوستن عن جانب رائع من السلوك البكتيري: وجود "ذكريات" تؤثر بشكل كبير على استراتيجياتها، بما في ذلك قدرتها على مقاومة المضادات الحيوية وتشكيل أسراب بكتيرية. ويقدم هذا الاكتشاف رؤى جديدة لمكافحة العدوى الخطيرة، وخاصة تلك التي تسببها سلالات مقاومة للمضادات الحيوية.

على عكس الذكريات البشرية، تعمل ذكريات البكتيريا بشكل أشبه بتخزين المعلومات في أجهزة الكمبيوتر. ووجد فريق البحث أن بكتيريا الإشريكية القولونية تستخدم مستويات الحديد كآلية للاحتفاظ بالمعلومات حول بيئتها وسلوكياتها. يمكن تنشيط هذه الذكريات ونقلها إلى الأجيال اللاحقة استجابة لمحفزات محددة.

وأوضح المؤلف الرئيسي سوفيك بهاتاشاريا، وهو زميل عميد في قسم العلوم البيولوجية الجزيئية، أن الاختلافات في مستويات الحديد داخل الخلايا البكتيرية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأنماط سلوكية مختلفة. وأظهرت البكتيريا ذات مستويات الحديد المنخفضة قدرات أسرابية معززة، في حين أظهرت البكتيريا التي تشكل الأغشية الحيوية - وهي حصائر كثيفة ولزجة على الأسطح - مستويات أعلى من الحديد. ومن اللافت للنظر أن هذه "الذكريات الحديدية" تستمر لمدة تصل إلى أربعة أجيال قبل أن تتلاشى بحلول الجيل السابع.

وتمتد آثار هذا الاكتشاف إلى ما هو أبعد من الفضول العلمي. إن فهم ومعالجة ذكريات البكتيريا القائمة على الحديد لها إمكانات كبيرة للتطبيقات الطبية والبيئية. وشدد بهاتاشاريا على أن مستويات الحديد بمثابة هدف قابل للتطبيق للعلاجات، حيث يلعب الحديد دورًا حاسمًا في ضراوة الالتهابات البكتيرية. ومن خلال تطوير استراتيجيات مبتكرة لفك تشفير هذه الذكريات والتأثير عليها، يمكن للباحثين إحداث ثورة في الوقاية من الالتهابات البكتيرية وعلاجها، وخاصة تلك التي تنطوي على سلالات مقاومة للمضادات الحيوية.

علاوة على ذلك، يلقي هذا البحث الضوء على العلاقة العميقة بين الحديد وتطور الحياة على الأرض. وأشار بهاتاشاريا إلى أن الحديد كان له دور فعال في المراحل الأولى من الحياة الخلوية ويظل حاسما في العديد من العمليات الخلوية. ومن خلال الكشف عن الدور الأساسي الذي يلعبه الحديد في السلوك البكتيري والسياق الأوسع للحياة، يكتسب العلماء فهمًا عميقًا للأهمية التطورية لهذا الاكتشاف.

باختصار، تمثل الأبحاث التي أجرتها جامعة تكساس في أوستن تقدمًا كبيرًا في فهم السلوك البكتيري. من خلال كشف ألغاز ذكريات البكتيريا وعلاقتها بالحديد، يمهد العلماء الطريق لأساليب مبتكرة لمكافحة الالتهابات البكتيرية ومعالجة القلق المتزايد بشأن مقاومة المضادات الحيوية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي ذكريات البكتيريا؟

ج: تشير ذكريات البكتيريا إلى قدرة البكتيريا على تخزين ونقل المعلومات حول بيئتها وسلوكياتها إلى الأجيال اللاحقة.

س: كيف تقوم البكتيريا بإنشاء الذكريات؟

ج: في هذه الدراسة، وجد الباحثون أن البكتيريا، وتحديداً بكتيريا الإشريكية القولونية، تستخدم مستويات الحديد كآلية لتخزين المعلومات. ترتبط الاختلافات في مستويات الحديد داخل الخلايا البكتيرية بأنماط سلوكية مختلفة.

س: لماذا تعتبر مستويات الحديد مهمة للبكتيريا؟

ج: تلعب مستويات الحديد دوراً حاسماً في سلوك البكتيريا وفوعتها. تُظهر البكتيريا ذات مستويات الحديد المنخفضة قدرات معززة على الاحتشاد، في حين تشكل البكتيريا ذات مستويات الحديد الأعلى أغشية حيوية.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف؟

ج: هذا الاكتشاف له آثار كبيرة على التطبيقات الطبية والبيئية. يمكن أن يؤدي التعامل مع ذكريات البكتيريا القائمة على الحديد إلى استراتيجيات مبتكرة لمنع ومكافحة الالتهابات البكتيرية، وخاصة تلك التي تنطوي على سلالات مقاومة للمضادات الحيوية.

س: ما هي الأهمية التطورية للحديد في السلوك البكتيري؟

ج: تم استخدام الحديد في الحياة الخلوية المبكرة في عمليات مختلفة، ولا يزال يلعب دوراً حاسماً في نشأة الحياة على الأرض وتطورها. إن فهم العلاقة بين ذكريات الحديد والبكتيريا يوفر نظرة ثاقبة للسياق الأوسع لتطور الحياة.