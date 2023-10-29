اكتشف الباحثون البكتيريا التي يمكن أن تحدث ثورة في إعادة تدوير البلاستيك

حقق العلماء في جامعة نورث وسترن اكتشافًا رائدًا في مجال إعادة تدوير البلاستيك. ويكشف بحثهم، الذي نشر في مجلة Nature Chemical Biology، عن وجود بكتيريا تسمى Comamonas testosteroni، والتي تتمتع بقدرة ملحوظة على استهلاك البلاستيك. يقدم هذا الاكتشاف بصيص أمل في المعركة العالمية ضد النفايات البلاستيكية.

في كل عام، يتم إنتاج 380 مليون طن من البلاستيك، نصفها تقريبًا يستخدم لمرة واحدة. ولسوء الحظ، يتم إعادة تدوير أقل من 5% من البلاستيك بشكل فعال، مما يؤدي إلى أضرار بيئية كبيرة. غالبًا ما تنتهي النفايات البلاستيكية في مدافن النفايات، وتستغرق قرونًا لتتحلل.

على عكس الحلول السابقة التي تطلبت تعديلات هندسية معقدة، يميل هرمون التستوستيرون كوماموناس بشكل طبيعي إلى استهلاك البلاستيك. وهذا يجعلها مرشحًا مثاليًا لعمليات إعادة تدوير البلاستيك واسعة النطاق، مما قد يحدث ثورة في الصناعة. ومن خلال تسخير شهية البكتيريا النهمة للكربون المنطلق أثناء عملية التحلل، يمكننا زيادة معدلات إعادة تدوير البلاستيك بشكل كبير.

علاوة على ذلك، اكتشف الباحثون أيضًا أن هذه البكتيريا لديها القدرة على تحويل البلاستيك المهضوم إلى بوليمرات مختلفة. ويفتح هذا التطور المثير إمكانيات جديدة لإنتاج المواد البلاستيكية القابلة للتحلل، مما يقلل من اعتمادنا على المواد الكيميائية القائمة على النفط.

وفي حين أن البكتيريا لا تُستخدم حاليًا في مرافق إعادة التدوير، فإن المزيد من البحث والتطوير يمكن أن يمهد الطريق لدمجها في العمليات واسعة النطاق في المستقبل. إن وعد هرمون التستوستيرون كوماموناس كمغير لقواعد اللعبة في إعادة تدوير البلاستيك يعطي الأمل للجهود المستمرة لمعالجة أزمة النفايات البلاستيكية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما اسم البكتيريا التي اكتشفها الباحثون؟

ج: تسمى البكتيريا كوماموناس تستوستيرون.

س: كيف تساهم هذه البكتيريا في جهود إعادة تدوير البلاستيك؟

ج: تتمتع البكتيريا بالقدرة على استهلاك البلاستيك، مما يجعلها مرشحة مثالية للاستخدام في مرافق إعادة التدوير.

س: هل تستطيع هذه البكتيريا تحويل البلاستيك إلى بوليمرات مختلفة؟

ج: نعم، تمتلك البكتيريا القدرة على تحويل البلاستيك المهضوم إلى بوليمرات مختلفة، مما يفتح إمكانيات جديدة للمواد البلاستيكية القابلة للتحلل.

س: هل يتم استخدام هذه البكتيريا حاليًا في مرافق إعادة التدوير؟

ج: لا، لم يتم استخدام البكتيريا بعد في مرافق إعادة التدوير، ولكنها تحمل إمكانات واعدة للتطبيقات المستقبلية.