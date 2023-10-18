طريقة جديدة تستخدم البكتيريا لاستخراج العناصر الأرضية النادرة لتقنيات الطاقة النظيفة

اكتشف علماء في جامعة كورنيل طريقة جديدة لاستخراج واستخدام بكتيريا تسمى شيوانيلا أونيدنسيس من بحيرة أونيدا في ولاية نيويورك. هذه البكتيريا لديها ميل للعناصر الأرضية النادرة، مثل اللانثانيدات، والتي تعتبر ضرورية لتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة. وتسمح هذه الطريقة، التي تسمى الامتصاص الحيوي، للبكتيريا بمعالجة المعادن الأرضية النادرة بطريقة أكثر صداقة للبيئة مقارنة بطرق الاستخراج الحالية. ولا يتطلب الامتصاص الحيوي استخدام مواد كيميائية قاسية، والتي غالبًا ما تكون مسرطنة ومضرة بالبيئة.

ووفقا لبوز بارستو، أستاذ الهندسة البيولوجية والبيئية في جامعة كورنيل والباحث الرئيسي في المشروع، فإن هذه التكنولوجيا الجديدة تتيح عملية قابلة للتطوير وصديقة للبيئة لفصل اللانثانيدات الفردية. ويمكن استخدامه في الدول المتقدمة ذات الأنظمة البيئية الصارمة، مما يمنع الاستعانة بمصادر خارجية للمشاكل البيئية في الدول الأقل نمواً. تتضمن الطريقة الحالية لاستخلاص المذيبات استخدام المذيبات العضوية المسببة للسرطان والمضرة بالبيئة. كما يتطلب أيضًا كميات كبيرة من المستخلصات وعمليات فصل طويلة، مما يؤدي إلى مشكلات تسرب محتملة.

يساهم هذا البحث في مجال متزايد من الأساليب البيولوجية لاستخراج العناصر الأرضية النادرة. ويعمل باحثون آخرون، مثل جوي كوتروفو من ولاية بنسلفانيا، وسيسيليا مارتينيز جوميز من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، أيضًا على مقاربات حيوية للفصل. ومع ذلك، فإن الامتصاص الحيوي يوفر مزايا معينة، مثل انخفاض الخصوصية وسهولة إزالة العناصر الأرضية النادرة من عامل الامتصاص، مما يجعلها عملية أسرع وأكثر قابلية للتطوير. كما أن الامتصاص الحيوي يلغي الحاجة إلى التنقية، لأنه يتطلب فقط الكتلة الحيوية، والتي يمكن زراعتها بسهولة دون خطوات تنقية إضافية.

ويتصور الباحثون تطبيقات تجارية لهذه التكنولوجيا في المستقبل القريب. وتهدف شركة تدعى Reegen، أسسها باحثون مشاركون في المشروع، إلى تسويق هذه التكنولوجيا إلى جانب طرق أخرى لهندسة الميكروبات لاستخراج العناصر الأرضية النادرة. ويقدم هذا التطور بديلاً أكثر استدامة وكفاءة لهيمنة الصين الحالية على إنتاج المعادن الأرضية النادرة، والتي أدت إلى مشاكل خطيرة في تلوث المياه والتربة.

المصدر: جامعة كورنيل، كلية ييل للبيئة