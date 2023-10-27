أحدثت ميكايلا روبسون ثورة في السفر إلى الفضاء باستخدام الطوب البكتيري

تشرع ميكايلا روبسون، وهي طالبة دراسات عليا رائدة في قسم علم الأحياء النباتية والميكروبية، في إجراء بحث رائد لديه القدرة على تغيير مستقبل السفر إلى الفضاء. بصفته زميلًا باحثًا في منحة نورث كارولينا للفضاء، يقود روبسون مشروعًا يستكشف استخدام البكتيريا لبناء بنية تحتية حيوية في الفضاء الخارجي - وهو مسعى جريء وطموح.

يكمن جوهر بحث روبسون في استخدام عملية تسمى ترسيب الكربونات المستحث بالميكروبات (MICP) لإنشاء مواد البناء. تتضمن هذه العملية تسخير قوة البكتيريا لإنتاج مادة تشبه الحجر الجيري تعرف باسم ترسيب كربونات الكالسيوم. وباستخدام هذه المادة الطبيعية، يصبح من الممكن لصق الجزيئات معًا وإنشاء "طوب حيوي" قوي يعمل بمثابة أسطح هبوط صلبة وهياكل بناء في بيئات خارج كوكب الأرض.

تقليديًا، يستخدم المهندسون الجيوتقنيون على الأرض MICP لأغراض البناء. ومع ذلك، أدرك روبسون إمكانية تكييف هذه التقنية للتطبيقات الفضائية. واكتشفت أن التحلل المائي لليوريا، وهي عملية استقلابية شائعة الاستخدام في MICP، يمكن تعزيزه بواسطة بعض البكتيريا الموجودة في محاصيل القمح. تتمتع هذه البكتيريا بقدرة ملحوظة على استهلاك الأمونيا، وهو منتج ثانوي مهم لعملية التحلل المائي لليوريا، مما يجعلها أكثر أمانًا واستدامة للاستخدام في الفضاء.

ومن خلال إدخال هذه البكتيريا المستهلكة للأمونيا في عملية MICP للبعثات الفضائية، يهدف روبسون إلى تحقيق هدفين رئيسيين. أولاً، تسعى إلى القضاء على إطلاق الأمونيا السامة، والتي قد تشكل خطراً على رواد الفضاء. ثانيًا، تأمل في تحسين النظام بحيث تقل الحاجة إلى إضافة كمية أقل من اليوريا، وبالتالي جعل العملية أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

تمتد الآثار المحتملة لأبحاث روبسون إلى ما هو أبعد من إنشاء هياكل قوية في الفضاء. يعالج هذا النهج المبتكر أيضًا مشكلتين حاسمتين: إدارة النفايات وإنتاج الغذاء. يمكن استخدام اليوريا، وهي أحد مكونات النفايات البشرية، كمورد قيم لتغذية النباتات. ومن خلال دورة النيتروجين، يمكن للطوب الحيوي الذي تصنعه البكتيريا أن يساعد في زراعة المحاصيل ذات الموارد المحدودة، وتوفير الغذاء لاستكشاف الفضاء في المستقبل، بل وربما الحفاظ على حياة الإنسان.

بدأ مشروع روبسون، الذي يحمل عنوان "المواد الحيوية للبعثات الفضائية - تقييم دورة النيتروجين لهطول الأمطار الكربوني المستحث ميكروبيًا في محاكاة التربة القمرية"، في يونيو تحت رعاية منحة NC الفضائية. ومع نتائج واعدة، يمهد بحثها الطريق لمستقبل تلعب فيه البنية التحتية الحيوية والاستخدام المستدام للموارد دورًا حيويًا في السفر إلى الفضاء.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو ترسيب الكربونات المستحث ميكروبياً (MICP)؟

ج: MICP هي عملية تنتج فيها البكتيريا مادة تشبه الحجر الجيري تسمى ترسيب كربونات الكالسيوم، والتي يمكن استخدامها لإنشاء مواد قوية.

س: كيف تساهم البكتيريا في السفر إلى الفضاء؟

ج: يمكن تسخير البكتيريا لإنتاج الطوب الحيوي، الذي يعمل كمواد بناء للبنية التحتية في البيئات الفضائية.

س: ما هو التحلل المائي لليوريا؟

ج: التحلل المائي لليوريا هو عملية استقلابية تقوم فيها البكتيريا بتكسير اليوريا إلى أمونيا وكربونات.

س: كيف تتناول أبحاث ميكايلا روبسون النفايات وإنتاج الغذاء في الفضاء؟

ج: من خلال استخدام البكتيريا لاستهلاك الأمونيا وإعادة استخدام اليوريا، يتيح بحث روبسون إنشاء نظام تدوير النيتروجين الذي يزيد من استخدام الموارد في الفضاء إلى الحد الأقصى، بما في ذلك استخدام النفايات البشرية لنمو النباتات.