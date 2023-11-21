إدراك الأطفال الرائع لأجسادهم والمناطق المحيطة بهم

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة برمنغهام أن الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعة أشهر يمتلكون قدرة رائعة على فهم كيفية تفاعل أجسادهم مع العالم من حولهم. يلقي هذا البحث الرائد الذي أجراه Birmingham BabyLab ضوءًا جديدًا على تطور الوعي الذاتي لدى الرضع ويسلط الضوء على قدراتهم المعرفية الفطرية.

وشملت الدراسة تجارب على أطفال تتراوح أعمارهم بين أربعة وثمانية أشهر. عُرض على الأطفال الرضع كرة على شاشة تتحرك إما بالقرب منهم أو بعيدًا عنهم. والمثير للدهشة أنه عندما اقتربت الكرة من أقرب نقطة على الشاشة، شعر الأطفال باهتزاز بسيط في أيديهم. تمت مراقبة نشاط الدماغ عن كثب خلال هذه التجارب، وكانت النتائج رائعة حقًا.

وأظهرت النتائج أنه حتى في عمر أربعة أشهر فقط، أظهر الأطفال نشاطًا دماغيًا حسيًا جسديًا مرتفعًا (عن طريق اللمس) عندما يسبق اللمس جسم يتحرك نحوهم. يشير هذا إلى أن الأطفال الرضع يمتلكون قدرة طبيعية على الإحساس بمحيطهم وفهم كيفية تفاعل أجسادهم مع المساحة المحيطة بهم. يُعرف هذا المفهوم بالفضاء المحيط بالشخص، ويلعب دورًا حاسمًا في تطورهم المبكر.

وأوضحت الدكتورة جوليا أوريولي، الباحثة الرئيسية وزميلة الأبحاث في علم النفس بجامعة برمنغهام، أن النتائج تشير إلى قدرة الأطفال على إقامة روابط بين ما يرونه وما يشعرون به. وهذا يعني أنه حتى قبل أن يتعلم الأطفال كيفية الوصول إلى الأشياء، فإن دماغهم متعدد الحواس مجهز لفهم المساحة المحيطة بهم وكيفية تفاعل أجسادهم معها.

ونظرت الدراسة أيضًا في كيفية تفاعل الأطفال الأكبر سنًا، في عمر ثمانية أشهر، مع اللمسات غير المتوقعة. ومن المثير للاهتمام أنه عندما كانت لمسة أيديهم تتبع الكرة وهي تبتعد عنهم على الشاشة، أظهر نشاط أدمغتهم علامات المفاجأة. يشير هذا إلى أنه مع تقدم الأطفال خلال السنة الأولى من حياتهم، تطور أدمغتهم وعيًا أكثر تطورًا بوضعية أجسادهم فيما يتعلق بالبيئة المحيطة بهم.

توفر هذه النتائج، المنشورة في مجلة Scientific Reports في نوفمبر 2023، رؤى قيمة حول التطور المبكر للوعي الذاتي عند الرضع. وكما أشار البروفيسور أندرو بريمنر، عالم النفس التنموي، فإن الدراسة توضح أن الأطفال يبنون فهمًا أكثر تقدمًا لكيفية وجود أجسادهم في الفضاء المحيط بهم أثناء استمرارهم في النمو واستكشاف العالم.

الأسئلة الشائعة

1. هل يستطيع الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعة أشهر فهم كيفية تفاعل أجسادهم مع البيئة المحيطة بهم؟

نعم، وفقا لدراسة أجراها مختبر برمنغهام بيبي لاب بجامعة برمنغهام، يمتلك الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعة أشهر قدرة رائعة على فهم كيفية تفاعل أجسادهم مع العالم من حولهم. يشير هذا إلى أن الأطفال الرضع لديهم قدرة طبيعية على الإحساس بمحيطهم وفهم علاقة جسمهم بالمساحة المحيطة بهم.

2. ما هي المساحة الشخصية؟

تشير المساحة المحيطة بالشخصية إلى منطقة الفضاء المحيطة مباشرة بجسم الفرد. إنه يمثل المنطقة التي يمكنهم من خلالها التفاعل مع الأشياء وهو أمر بالغ الأهمية لإدراكهم ووعيهم بالعالم الخارجي.

3. كيف يتغير وعي الأطفال بوضعية جسمهم مع نموهم؟

وكشفت الدراسة أنه مع تقدم الأطفال خلال السنة الأولى من حياتهم، تطور أدمغتهم وعيًا أكثر تطورًا بوضعية أجسادهم فيما يتعلق بالبيئة المحيطة بهم. أظهر الأطفال الأكبر سنًا، في عمر ثمانية أشهر، علامات المفاجأة عند لمسهم بعد رؤية الجسم يتحرك بعيدًا عنهم على الشاشة. يشير هذا إلى فهم أعمق لوضعية أجسامهم وحركتها داخل بيئتهم مع استمرارهم في التطور.