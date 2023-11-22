بحث جديد يكشف عن الإحساس المبكر بالجسم والفضاء لدى الأطفال

وجدت دراسة رائدة أجرتها جامعة برمنغهام أن الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم أربعة أشهر يمتلكون القدرة على إدراك أجسادهم فيما يتعلق بالمساحة المحيطة بهم. يقدم البحث، الذي نشر اليوم في مجلة Scientific Reports، رؤى قيمة حول تطور الوعي الذاتي لدى الرضع.

وفي الدراسة، قام خبراء من مختبر برمنغهام بيبي لاب بتعريض الأطفال لكرة متحركة على شاشة إما تقترب منهم أو تبتعد عنهم. عندما اقتربت الكرة من الأطفال على الشاشة، تعرضوا لاهتزاز لطيف (يشار إليه بـ "اللمسة") على أيديهم، بينما تمت مراقبة نشاط أدمغتهم. تم جمع البيانات في Goldsmiths، جامعة لندن.

تشير النتائج إلى أنه منذ عمر أربعة أشهر، يُظهر الأطفال نشاطًا دماغيًا مرتفعًا في المنطقة الحسية الجسدية (اللمسية) عندما تتبع اللمس شيئًا يتحرك نحوهم. ويشير هذا إلى أنه حتى قبل أن يتعلموا الوصول إلى الأشياء، فإن أدمغة الأطفال مجهزة بالفعل لإنشاء روابط بين المحفزات البصرية والأحاسيس اللمسية، مما يمكنهم من فهم تفاعلهم مع الفضاء المحيط بهم. تُعرف هذه الظاهرة غالبًا بالفضاء المحيط بالشخصية.

توضح الدكتورة جوليا أوريولي، الباحثة الرئيسية من جامعة برمنغهام، أن “دراستنا توضح أنه في مرحلة الطفولة المبكرة، يمتلك الأطفال القدرة الكامنة على إدراك وفهم وجودهم الجسدي داخل المساحة المحيطة بهم. كبالغين، نستخدم حواسًا متعددة لتمييز موقعنا في الفضاء والتنبؤ بتفاعلاتنا مع الأشياء. إن اكتشاف أن الأطفال يظهرون هذه القدرات في مثل هذه المرحلة المبكرة يثير أسئلة مثيرة للاهتمام حول مدى تعلم هذه المهارات أو فطريتها.

واستكشفت الدراسة أيضًا كيفية تفاعل الأطفال الأكبر سنًا، الذين يبلغ عمرهم حوالي ثمانية أشهر، مع اللمسات غير المتوقعة. وعندما كانت اللمسة مسبوقة بابتعاد الكرة عنهم على الشاشة، أظهر نشاط دماغ الأطفال علامات المفاجأة. يقول البروفيسور أندرو بريمنر، المتخصص في علم نفس النمو: "هذه الملاحظة للاستجابات المفاجئة لدى الأطفال الأكبر سناً تشير إلى أن اللمس كان غير متوقع بسبب الاتجاه البصري لحركة الجسم. ويشير ذلك إلى أنه مع تقدم الأطفال خلال عامهم الأول، تكتسب أدمغتهم النامية وعيًا أكثر تطورًا بوجودهم الجسدي داخل محيطهم.

وفي مزيد من التحقيقات، يخطط الباحثون لإشراك مشاركين من مختلف الأعمار، بما في ذلك الأفراد الأصغر سنا والأكبر سنا. ومن خلال فحص نشاط الدماغ لدى البالغين، يأملون في تسليط الضوء على مسار تطور القدرات المتعددة الحواس لدى الرضع. علاوة على ذلك، فإنهم يهدفون إلى التأكد مما إذا كان الأطفال حديثي الولادة يظهرون بالفعل علامات مبكرة على هذه القدرات.

ويختتم الدكتور أوريولي حديثه بتسليط الضوء على تحديات دراسة الأطفال حديثي الولادة ولكنه يعرب عن تفاؤله بشأن الاكتشافات المحتملة: “يطرح العمل مع الأطفال حديثي الولادة تحديات فريدة لأنهم يقضون معظم وقتهم في النوم والأكل. ومع ذلك، فإننا نحرز تقدمًا في البحث عن هذه الفئة العمرية، وسيكون من الرائع حقًا تحديد ما إذا كان الأطفال الذين تبلغ أعمارهم بضعة أيام فقط يمتلكون وعيًا بدائيًا بأجسادهم داخل الفضاء. إذا كان الأمر كذلك، فقد نكون نتطلع إلى أصول الوعي البشري.

الأسئلة الشائعة

س: ما هي المساحة الشخصية؟

يشير الفضاء المحيطي إلى المنطقة المحيطة مباشرة بجسم الفرد، والتي من خلالها يدرك الأشياء ويتفاعل معها.

س: هل يولد الأطفال ولديهم شعور بالوعي الذاتي؟

بينما يستمر الوعي الذاتي في التطور طوال فترة الرضاعة والطفولة المبكرة، تشير الأبحاث إلى أن الأطفال يظهرون علامات مبكرة للوعي الذاتي، مثل التعرف على انعكاس صورتهم، بدءًا من عمر 18 شهرًا تقريبًا.

س: كيف يقيس الباحثون نشاط الدماغ عند الرضع؟

يستخدم الباحثون عادة تقنيات غير جراحية مثل تخطيط كهربية الدماغ (EEG) لقياس نشاط الدماغ عند الرضع. يستخدم تخطيط كهربية الدماغ أقطابًا كهربائية توضع على فروة الرأس للكشف عن الإشارات الكهربائية التي يولدها الدماغ.