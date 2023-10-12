أفضل منظر لكسوف الشمس في كندا: سكان كولومبيا البريطانية يستعدون

يستعد سكان كولومبيا البريطانية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع حيث سيكون لديهم أفضل منظر في كندا لكسوف الشمس. وفي صباح يوم السبت، ستصطف الأرض والشمس والقمر بحيث تبدو الشمس وكأنها تختفي خلف القمر، ولا تترك سوى "حلقة من نار". وبينما ستشهد بعض أجزاء العالم نوعًا مختلفًا من الكسوف، ستتاح لسكان كولومبيا البريطانية الفرصة لمشاهدة كسوف جزئي للشمس، حيث من المتوقع أن يختفي ما يقرب من 75٪ من الشمس من فانكوفر.

وسيكون الكسوف مرئيا من الساعة 8:08 صباحا إلى الساعة 10:38 صباحا، وسيبلغ ذروته عند الساعة 9:20 صباحا. كما ستشهد الأجزاء الداخلية والشرقية من المحافظة هذه الظاهرة، على الرغم من أن توقيت ومدى اختفاء الشمس سيكونان مختلفين. مختلفة قليلا بالنسبة لهم.

قد يشكل الغطاء السحابي تحديًا أمام مراقبة الكسوف، ولكن إذا سمحت الظروف بذلك، ستستضيف جامعة كولومبيا البريطانية حدثًا للمشاهدة وستوفر نظارات رؤية شمسية. التحديق مباشرة في الكسوف يمكن أن يسبب ضررا خطيرا للعين، لذلك من المهم أن يتخذ الناس الاحتياطات اللازمة. وتوصي ناسا باستخدام نظارات الرؤية الشمسية أو إنشاء "جهاز عرض الكسوف" لمشاهدة الحدث بشكل غير مباشر.

ويحدث كسوف الشمس الحلقي، حيث يظهر القمر كبيرًا بما يكفي ليغطي معظم مساحة الشمس، كل عام إلى عامين تقريبًا. ومع ذلك، فهي ليست مرئية دائمًا من كندا. وهذا يجعل الكسوف القادم فرصة نادرة لسكان كولومبيا البريطانية لمشاهدة هذا الحدث السماوي.

في الختام، يجب على مواطني كولومبيا البريطانية أن يضعوا علامة على تقويماتهم ويستعدوا لمشهد رائع حقًا في السماء في نهاية هذا الأسبوع. تذكر إعطاء الأولوية للسلامة والاستمتاع بهذه التجربة الفريدة التي توفرها محاذاة الأرض والشمس والقمر.

مصادر:

- ناسا

- جامعة كولومبيا البريطانية