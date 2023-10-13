استعد لكسوف جزئي للشمس في كولومبيا البريطانية

تتاح الفرصة لسكان كولومبيا البريطانية هذا السبت لمشاهدة كسوف جزئي للشمس، مما يجعل مقاطعتنا أفضل موقع في كندا لمشاهدة هذا الحدث الفلكي. وعلى الرغم من أننا لن نرى تأثير "حلقة النار" الكامل الذي ستشهده بعض الأماكن، إلا أن الكسوف سيظل مشهدًا رائعًا.

ويحدث كسوف الشمس الحلقي، المعروف أيضًا باسم كسوف "حلقة النار"، عندما يمر القمر بين الشمس والأرض وهو في أبعد نقطة له عن الأرض. وهذا يجعل القمر يبدو أصغر من الشمس ولا يغطيه بالكامل، مما يخلق شكلاً يشبه الحلقة. وفي حين أن الكسوف سيبدأ في ولاية أوريغون ويسافر قطريا عبر الولايات المتحدة والمكسيك وأميركا الوسطى والجنوبية، فإن الكنديين لن يشهدوا سوى كسوف جزئي.

وكلما اقتربنا من الجنوب والغرب، كلما ظهر الكسوف أكمل. ولذلك، يمكن لسكان البر الرئيسي السفلي وجنوب جزيرة فانكوفر أن يتوقعوا العرض الأكثر دراماتيكية في البلاد. أثناء الكسوف، سيبدو الأمر كما لو أن ظلًا داكنًا قد سقط على جانب الشمس، مما أدى إلى تعتيم سطوعها الإجمالي.

وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار في فانكوفر يوم السبت، مما قد يعيق الرؤية، إلا أن السماء ستظل مظلمة أثناء الكسوف. وستشهد المناطق الواقعة في الركن الجنوبي الغربي من كولومبيا البريطانية تغطية بنسبة 70-80%، بينما ستشهد بقية المقاطعة تغطية بنسبة 50-70%.

وفي فانكوفر، سيبدأ الكسوف الجزئي عند الساعة 8:08 صباحًا، ويصل إلى ذروته عند الساعة 9:20 صباحًا، وينتهي عند الساعة 10:38 صباحًا، فلا تفوتوا هذه الفرصة، حيث ستكون الفرصة الأخيرة لسكان كولومبيا البريطانية لتجربة كسوف الشمس. كسوف الشمس لبعض الوقت. بعد 8 أبريل 2024، عندما سيكون كسوف الشمس الكلي مرئيًا في شرق كندا، لن تتمتع البلاد بمنظر جيد للكسوف لمدة 20 إلى 25 عامًا تقريبًا.

تذكر ألا تنظر أبدًا مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف، لأن ذلك قد يتسبب في إصابة شديدة للعين. ومن الضروري استخدام معدات متخصصة لعرض الشمس أو نظارات كسوف الشمس لمراقبة الحدث بأمان. إذا كنت في فانكوفر، فسيكون لدى قسم علم الفلك بجامعة كولومبيا البريطانية نظارات لكسوف الشمس متاحة للاستعارة.

لذا، اضبط المنبه واستعد لمشاهدة هذه الظاهرة السماوية الآسرة. استمتع بالعرض وابقَ آمنًا!

مصادر:

– أورباكس، ناقل العلوم من قسم الفيزياء بجامعة جيلف.

– ناسا: https://science.nasa.gov/Eclipses/future-Eclipses/Eclipse-2023/safety/