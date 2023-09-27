أخصائي أمراض النبات في سمرلاند يعمل على علاج مرض جذع العنب

يعمل أخصائي أمراض النبات في سمرلاند، خوسيه رامون أوربيز توريس، وفريقه على إيجاد علاج لمرض جذع العنب (GTD). GTD هو مرض معقد تسببه الفطريات المختلفة التي تهاجم كروم العنب في كولومبيا البريطانية. حاليًا، لا توجد طرق أو منتجات مراقبة متاحة للوقاية من هذه الأمراض أو علاجها.

لمكافحة مرض GTD، أجرى أوربيز توريس وفريقه تجارب معملية ودفيئة وميدانية في مركز سمرلاند للأبحاث والتطوير. لقد حددوا ما يزيد عن 40 إلى 50 فطريات مختلفة في كولومبيا البريطانية مرتبطة بهذا المرض. تصيب مسببات الأمراض الكرمة من خلال الفتحات خلال موسم التقليم، مما يقلل من قدرة النبات على امتصاص الماء والمواد المغذية ويؤدي في النهاية إلى موته.

كان محور البحث هو فهم كيفية عمل المرض، وتحديد مسببات الأمراض الفطرية الموجودة في كولومبيا البريطانية، وتحديد الظروف البيئية التي تساعد على نموها. ويهدف الفريق إلى إيجاد استراتيجية تحكم مستدامة يمكن استخدامها من قبل مزارعي المنتجات العضوية أيضًا. لقد حددوا الفطريات المحلية في كولومبيا البريطانية التي لديها القدرة على مهاجمة الفطريات الضارة المرتبطة بمرض GTD. يمكن الحصول على هذه الفطريات من مصادر محلية ويمكن للمزارعين الوصول إليها بسهولة.

وقد وجد الباحثون أن تطبيق هذه الفطريات المفيدة على فتحات التقليم يمكن أن يكون بمثابة درع، ويمنع الفطريات المعدية من الهبوط على النبات أو الوصول إليه. وقد تم نشر نتائج أبحاثهم في مجلة علمية، لتسليط الضوء على الاستخدام الناجح لكائنات المكافحة البيولوجية ضد GTD.

في حين أن تطوير منتج مسجل وقابل للاستخدام هو الهدف النهائي، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث. وفي هذه الأثناء، يطبق المزارعون تقنيات إدارة أخرى، مثل تقليم الكروم في وقت مبكر من العام لتقليل العدوى بنسبة تصل إلى 80٪. يتم تمويل المشروع من قبل مجلس العنب والنبيذ في كولومبيا البريطانية ومنظمة الزراعة والأغذية الزراعية الكندية.

تجري أوربيز توريس أيضًا أبحاثًا حول مشاكل أخرى في الصناعة، ليس فقط على العنب ولكن أيضًا على ثمار الأشجار. يتضمن المشروع التعاون مع البروفيسور ميراندا هارت في قسم الأحياء في جامعة كولومبيا البريطانية في أوكاناغان.

لقد كان الدعم المقدم من الصناعة والحكومة وفريق البحث حاسماً في تنفيذ هذا البحث المهم لمكافحة GTD.