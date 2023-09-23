الضفادع كأنواع مؤشرة: تتبع حركات وبقاء ضفادع كولومبيا المرقطة لدراسة التخفيف من الإزفاء

تلعب الضفادع دورًا حاسمًا في النظام البيئي باعتبارها "نوعًا مؤشرًا"، وفقًا لما ذكره ويناند، الباحث المشارك في الدراسة. وهي بمثابة نظام إنذار مبكر لصحة البيئة. ويوضح ويناند أنه إذا كان عدد الضفادع يتناقص أو يواجه مشكلات صحية، فهذا يشير إلى أن النظام البيئي نفسه لا يعمل بشكل صحيح.

لا تعتبر الضفادع مؤشرات مهمة للصحة البيئية فحسب، بل إنها تقع أيضًا في منتصف الشبكة الغذائية. إنها بمثابة حلقة وصل حيوية، حيث تكون فريسة لبعض الحيوانات والحيوانات المفترسة للأنواع ذات التصنيف الأدنى مثل الحشرات. وهذا يجعلها لا تقدر بثمن للحفاظ على التوازن والعمل كآلية طبيعية "للتحكم الحيوي".

في السنوات الأخيرة، أصبحت ممارسة النقل المخفف، حيث يتم نقل الضفادع إلى مواقع جديدة لحمايتها من التطور أو تدمير الموائل، أكثر شيوعًا في كولومبيا البريطانية. ومع ذلك، لم يتم دراسة آثار هذه الممارسة على نطاق واسع. وفقًا لويناند، هناك أبحاث محدودة حول فعالية النقل، محليًا وعالميًا.

لسد هذه الفجوة البحثية، بدأ ويناند مشروعًا مدته سنتان في منطقة مايوك الرطبة في جنوب شرق كولومبيا البريطانية. تضمن المشروع استخدام أجهزة تتبع لاسلكية وعلامات إرسال واستقبال، تشبه الرقائق الدقيقة، لمراقبة تحركات ضفادع كولومبيا المرقطة. تم تقسيم الضفادع إلى ثلاث مجموعات: مجموعة واحدة بقيت في موطنها الأصلي كعنصر تحكم، وتم نقل مجموعة أخرى لمسافة قصيرة تبلغ حوالي كيلومتر واحد، وتم نقل مجموعة ثالثة إلى مسافة أبعد تبلغ حوالي خمسة كيلومترات.

طوال فصلي الربيع والصيف، جمع ويناند بيانات عن حركات الضفادع وسجل قياساتها، بما في ذلك الوزن والحجم، لتقييم نموها وبقائها على قيد الحياة. المشروع عبارة عن جهد تعاوني بين Ducks Unlimited Canada ووزارة إدارة المياه والأراضي والموارد في كولومبيا البريطانية.

في حين أنه من السابق لأوانه تحديد نتائج الدراسة، يأمل ويناند أن تسلط الضوء على فعالية تخفيف النقل. وهي تعترف بأن بحثها ما هو إلا مجرد خدش للسطح وتأمل أن يلهم المزيد من البحث في تأثيرات النقل على جوانب مختلفة مثل التنافس على الموارد، وتوافر الغذاء، وانتقال الأمراض، وعلم الوراثة.

يعد فهم نتائج تخفيف الإزاحة أمرًا بالغ الأهمية لتطوير استراتيجيات الحفظ الفعالة وضمان بقاء مجموعات الضفادع على المدى الطويل. من خلال دراسة تحركات ضفادع كولومبيا المرقطة وبقائها على قيد الحياة، يمكن للباحثين جمع رؤى قيمة حول تأثير النقل واتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بحماية هذه البرمائيات الأساسية.

مصادر:

– الصحافة الكندية (بريانا شارلبوا)