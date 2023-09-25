آثار النقل التخفيفي على ضفادع كولومبيا المرقطة: دراسة أجراها طالب بجامعة كولومبيا البريطانية

قامت ميغان ويناند، طالبة الماجستير في جامعة كولومبيا البريطانية، بإجراء دراسة حول تأثيرات النقل المخفف على ضفادع كولومبيا المرقطة. يشير النقل المخفف إلى حركة الحيوانات من مكان إلى آخر أثناء مشاريع البناء أو التطوير للحفاظ على بيئتها. اكتسبت هذه الممارسة الاهتمام خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2010 في فانكوفر وويسلر، عندما تم نقل أكثر من 1,000 من البرمائيات، بما في ذلك الضفدع ذو الأرجل الحمراء، بعناية.

تعتبر ضفادع كولومبيا المرقطة "نوعًا مؤشرًا" مهمًا لأنها يمكن أن توفر نظرة ثاقبة للصحة العامة للنظام البيئي. كما أنها جزء مهم من الشبكة الغذائية، حيث تعمل كمصدر غذائي لبعض الحيوانات بينما تتحكم في أعداد الأنواع ذات التصنيف الأدنى مثل الحشرات. على الرغم من الاستخدام المتزايد لوسائل النقل التخفيفية في كولومبيا البريطانية، لا يُعرف سوى القليل عن فعاليتها وتأثيراتها طويلة المدى على الحيوانات المنقولة.

أجريت دراسة ويناند في Mayook Wetland بالقرب من Cranbrook في جنوب شرق كولومبيا البريطانية. واستخدمت أجهزة تتبع الراديو وعلامات الإرسال والاستقبال على الضفادع لتتبع تحركاتها وتوثيق قياساتها طوال فصل الصيف. تم تقسيم الضفادع إلى ثلاث مجموعات: واحدة تركت في موطنها الأصلي كمجموعة مراقبة، وتحركت الأخرى مسافة قصيرة تبلغ حوالي كيلومتر واحد، والثالثة انتقلت إلى مسافة أبعد تبلغ حوالي خمسة كيلومترات.

وعلى الرغم من أن نتائج الدراسة لا تزال قيد التحليل، إلا أن ويناند تأمل أن يلقي بحثها الضوء على بقاء وحركة الضفادع المنقولة. بالإضافة إلى ذلك، تعتقد أن النتائج التي توصلت إليها يمكن أن تساعد في معالجة الأسئلة الأكثر تعقيدًا المتعلقة بالتنافس على الموارد، وتوافر الغذاء، وانتقال الأمراض، والتأثيرات الوراثية.

تتم الدراسة لمدة عامين بالشراكة مع Ducks Unlimited Canada ووزارة إدارة المياه والأراضي والموارد في كولومبيا البريطانية. إنه يمثل خطوة أولى حاسمة في فهم تأثيرات النقل التخفيفي، وهو موضوع لم يتم بحثه بشكل كافٍ في مجال الحفاظ على الحياة البرية. ومن خلال توسيع معرفتنا في هذا المجال، يمكن للباحثين تطوير أساليب أكثر فعالية واستنارة للحفاظ على الموائل الحيوانية أثناء مشاريع البناء والتطوير.

مصادر:

- جامعة كولومبيا البريطانية

– سي بي سي نيوز