دراسة تأثيرات النقل التخفيفي على ضفادع كولومبيا المرقطة

شرعت طالبة الماجستير بجامعة كولومبيا البريطانية ميغان ويناند في مشروع لدراسة تأثيرات النقل التخفيفي على الضفادع المرقطة في كولومبيا. يتضمن النقل المخفف نقل الحيوانات من مكان إلى آخر، عادةً كجهد للحفظ أثناء مشاريع البناء أو التطوير.

اكتسبت هذه الممارسة الاهتمام خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2010 في فانكوفر وويسلر عندما تم نقل أكثر من 1,000 من البرمائيات، بما في ذلك الضفدع ذو الأرجل الحمراء، بعناية خارج منطقة البناء. تعتبر الضفادع "نوعًا مؤشرًا" مهمًا لأنها يمكن أن توفر نظرة ثاقبة للصحة العامة للنظام البيئي. إنهم في منتصف الشبكة الغذائية، ويعملون كحيوانات مفترسة وفرائس، ويلعبون دورًا حاسمًا في الحفاظ على التوازن.

على الرغم من الاستخدام المتزايد لنقل التخفيف في كولومبيا البريطانية، إلا أن آثاره لم تتم دراستها إلا قليلاً. يهدف مشروع ويناند إلى سد هذه الفجوة المعرفية من خلال تتبع حركة وبقاء ضفادع كولومبيا المرقطة بعد نقلها. استخدمت أجهزة تتبع الراديو وعلامات الإرسال والاستقبال التي تعمل مثل حقائب الظهر على الضفادع لمراقبة تحركاتها. تم تنفيذ المشروع في منطقة مايوك الرطبة بالقرب من كرانبروك، في جنوب شرق كولومبيا البريطانية

تم تقسيم الضفادع إلى ثلاث مجموعات: واحدة تُركت في موطنها الأصلي كمجموعة مراقبة، وواحدة تحركت لمسافة قصيرة تبلغ حوالي كيلومتر واحد، وواحدة انتقلت لمسافة أبعد تبلغ حوالي خمسة كيلومترات. قام ويناند بتوثيق تحركاتهم وسجل قياساتهم، مثل الوزن والحجم، خلال أشهر الصيف.

بدأ المشروع، بالشراكة مع Ducks Unlimited Canada ووزارة المياه والأراضي وإدارة الموارد في كولومبيا البريطانية، في أبريل واختتم في أغسطس. وبينما لا تزال ويناند تحلل البيانات، فإنها تأمل أن يساهم بحثها في فهم عملية تخفيف النقل. بمجرد الإجابة على الأسئلة الأساسية المتعلقة بالبقاء والحركة، يمكن للباحثين بعد ذلك استكشاف موضوعات أكثر تعقيدًا تتعلق بالتنافس على الموارد، والمرض، وعلم الوراثة.

من الأهمية بمكان مواصلة الاستثمار في الأبحاث لفهم تأثيرات التخفيف بشكل كامل وضمان نجاح جهود الحفظ المستقبلية.

مصادر:

- جامعة كولومبيا البريطانية

– البط غير محدود كندا

– وزارة المياه والأراضي وإدارة الموارد في كولومبيا البريطانية