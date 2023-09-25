آثار النقل التخفيفي على ضفادع كولومبيا المرقطة

تجري طالبة الماجستير في جامعة كولومبيا البريطانية ميغان ويناند واحدة من أولى الدراسات حول تأثيرات النقل التخفيفي على الحياة البرية. يتضمن النقل المخفف نقل الحيوانات من مكان إلى آخر، عادةً كجهد للحفظ أثناء مشاريع البناء أو التطوير. اكتسبت هذه الممارسة الاهتمام قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2010 في فانكوفر وويسلر، عندما تم نقل أكثر من 1,000 من البرمائيات، بما في ذلك الضفدع ذو الأرجل الحمراء، بعناية من منطقة البناء.

تعد ضفادع كولومبيا المرقطة، التي تركز عليها دراسة ويناند، من الأنواع المهمة لأنها بمثابة مؤشر على صحة النظام البيئي. كما أنها جزء مهم من الشبكة الغذائية، حيث تتغذى على الأنواع ذات التصنيف الأدنى بينما تستهلكها الحيوانات الأخرى. ومع ذلك، فإن تأثيرات النقل التخفيفي على هذه الضفادع وغيرها من الحيوانات البرية لم تتم دراستها إلا قليلاً.

يتم تنفيذ مشروع ويناند البحثي في ​​Mayook Wetland بالقرب من كرانبروك في جنوب شرق كولومبيا البريطانية. وهي تستخدم أجهزة تتبع الراديو وعلامات الإرسال والاستقبال لمراقبة تحركات الضفادع. تنقسم الضفادع إلى ثلاث مجموعات: واحدة بقيت في موطنها الأصلي (المجموعة الضابطة)، وواحدة تحركت لمسافة قصيرة تبلغ حوالي كيلومتر واحد، وواحدة انتقلت إلى مسافة أبعد تبلغ حوالي خمسة كيلومترات. خلال أشهر الصيف، قام ويناند بتوثيق تحركاتهم وقياس وزنهم وحجمهم.

بدأ المشروع، بالتعاون مع Ducks Unlimited Canada ووزارة المياه والأراضي وإدارة الموارد في كولومبيا البريطانية، في أبريل واختتم في أغسطس. يقوم ويناند حاليًا بتحليل البيانات الميدانية لتحديد مدى بقاء وحركة الضفادع المنقولة.

على الرغم من أن النتائج ليست متاحة بعد، إلا أن ويناند تأمل أن تساهم دراستها في فهم موضوع تخفيف النقل الذي لم يتم بحثه بشكل كافٍ. بمجرد الإجابة على الأسئلة الأساسية حول البقاء والحركة، يمكن للباحثين استكشاف قضايا أكثر تعقيدًا مثل المنافسة على الموارد والغذاء، والمرض، وعلم الوراثة.

بشكل عام، تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الفعالية والتأثيرات المحتملة لنقل التخفيف على ضفادع كولومبيا المرقطة وغيرها من الحيوانات البرية. قد تفيد النتائج جهود الحفظ المستقبلية وتساهم في مجموعة الأبحاث المتزايدة حول هذا الموضوع.

مصادر:

- نقل التخفيف: نقل الحيوانات من موقع إلى الموائل المتاحة التالية التي لها نفس القيمة أو أفضل من المكان الذي أتت منه.

– الأنواع المؤشرة: الأنواع التي تعمل كعلامات إنذار مبكر لصحة النظام البيئي.

– المكافحة الحيوية: استخدام الكائنات الحية للسيطرة على تجمعات الآفات.

– طريق البحر إلى السماء السريع: طريق سريع بين فانكوفر وويسلر تم ترقيته قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2010.

– الأنواع ذات الاهتمام الخاص: تسمية تشير إلى أن النوع قد يصبح مهددًا بالانقراض أو مهددًا إذا ساءت الظروف.

- علامة PIT: علامة مرسل مستجيب مدمجة سلبية، تشبه الرقاقة الدقيقة، تستخدم لأغراض تحديد الهوية.

– Ducks Unlimited Canada: منظمة حماية تركز على الحفاظ على الأراضي الرطبة والطيور المائية.

– وزارة المياه والأراضي وإدارة الموارد في كولومبيا البريطانية: وزارة حكومية مسؤولة عن إدارة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها في كولومبيا البريطانية.