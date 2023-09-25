دراسة تأثيرات النقل التخفيفي على ضفادع كولومبيا المرقطة

تجري ميغان ويناند، طالبة الماجستير في جامعة كولومبيا البريطانية، بحثًا حول تأثيرات النقل المخفف على ضفادع كولومبيا المرقطة. يتضمن النقل المخفف نقل الحيوانات من مكان إلى آخر، عادةً للحفاظ على بيئتها أثناء مشاريع البناء أو التطوير. اكتسبت هذه الممارسة الاهتمام خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2010 في فانكوفر وويسلر، عندما تم نقل أكثر من 1,000 من البرمائيات، بما في ذلك الضفدع ذو الأرجل الحمراء، بعناية لضمان بقائهم على قيد الحياة.

تعتبر ضفادع كولومبيا المرقطة "نوعًا مؤشرًا"، مما يعني أن أعدادها تعكس الصحة العامة للنظام البيئي. من خلال تتبع تحركات هذه الضفادع، يأمل ويناند في الحصول على رؤى ثاقبة حول فعالية النقل التخفيفي وتأثيره على الضفادع وموائلها.

باستخدام أجهزة تتبع الراديو وعلامات الإرسال والاستقبال، قام ويناند بمراقبة الضفادع في منطقة مايوك الرطبة في جنوب شرق كولومبيا البريطانية. تم تقسيم الضفادع إلى ثلاث مجموعات: واحدة تركت في موطنها الأصلي كمجموعة مراقبة، وواحدة تحركت لمسافة قصيرة تبلغ حوالي كيلومتر واحد، وأخرى تم نقلها إلى مكان آخر. مسافة أبعد حوالي خمسة كيلومترات. خلال أشهر الصيف، قام ويناند بتوثيق تحركاتهم وسجل قياساتهم.

يهدف هذا المشروع البحثي، الذي تم إجراؤه بالشراكة مع Ducks Unlimited Canada ووزارة المياه والأراضي وإدارة الموارد في كولومبيا البريطانية، إلى تسليط الضوء على فعالية نقل التخفيف وآثاره المحتملة. من خلال الإجابة على الأسئلة الأساسية حول البقاء والحركة، ستمهد الدراسة الطريق لمزيد من الاستكشاف لموضوعات مثل المنافسة على الموارد، والمرض، وعلم الوراثة. يعد هذا البحث أمرًا بالغ الأهمية لتطوير استراتيجيات الحفظ المستنيرة وضمان استمرارية ضفادع كولومبيا المرقطة وأنظمتها البيئية على المدى الطويل.

مصادر:

- جامعة كولومبيا البريطانية

– البط غير محدود كندا

- وزارة المياه والأراضي وإدارة الموارد في كولومبيا البريطانية