كسوف حلقي للشمس قادم إلى كولومبيا البريطانية، لكن الطقس قد يفسد المنظر

سيكون كسوف الشمس الحلقي، وهو حدث سماوي يمر فيه القمر بين الأرض والشمس، مرئيا في أجزاء من النصف الغربي للكرة الأرضية في نهاية هذا الأسبوع. وفي كولومبيا البريطانية (BC)، سيكون الكسوف مرئيًا لمدة ساعتين ونصف الساعة تقريبًا يوم السبت، بين الساعة 8:08 صباحًا والساعة 10:38 صباحًا، ومن المقدر أن تحدث ذروة الكسوف عند الساعة 9:20 صباحًا.

على عكس كسوف الشمس الكامل حيث يحجب القمر الشمس تمامًا، فإن الكسوف الحلقي يخلق حلقة من الضوء حول ظل القمر. ومن المقرر أن يحدث الكسوف الكلي التالي في 8 أبريل 2024.

ولسوء الحظ، قد لا يتمكن الساحل الجنوبي لمقاطعة كولومبيا البريطانية من مشاهدة هذا الحدث بسبب الأمطار المتوقعة طوال اليوم. ومع ذلك، ستتاح لأجزاء أخرى من أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية الفرصة لرؤية الكسوف. تعد مدن مثل يوجين وأوريجون وألبوكيرك ونيو مكسيكو وسان أنطونيو بولاية تكساس من بين أفضل المواقع لمشاهدة الحدث. بالإضافة إلى ذلك، ستتمتع دول مثل غواتيمالا وبليز وهندوراس ونيكاراغوا وبنما أيضًا برؤية جيدة للكسوف.

ومن الضروري أن نلاحظ أن النظر مباشرة إلى الكسوف يمكن أن يضر العينين. ولمراقبة الكسوف الحلقي بأمان، يُنصح مراقبو السماء بارتداء نظارات مصممة خصيصًا أو إنشاء أجهزة عرض خاصة بهم باستخدام أدوات منزلية. حماية العينين أمر بالغ الأهمية لتجنب أي ضرر أو إزعاج.

مصادر:

– Timeanddate.com

– وكالة الفضاء الكندية

– حساب ناسا للشمس والفضاء على تويتر