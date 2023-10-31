استكشاف دور الحويصلات خارج الخلية في التواصل العصبي واكتشاف الأدوية

كان عالم الأعصاب الدكتور فيديريكو داجاس بيلادور، رئيس مختبر بيولوجيا أكسون في جامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة، في طليعة الأبحاث في بيولوجيا المحاور وآثارها على اكتشاف الأدوية. في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، شارك الدكتور داجاس بيلادور خبرته حول دور RNAs الصغيرة غير المشفرة (sncRNAs) في بيولوجيا المحور العصبي والتأثير المحتمل على فهمنا للاضطرابات العصبية.

تلعب البيولوجيا المحورية، التي تركز على تطوير وصيانة الروابط العصبية، دورًا حاسمًا في فهمنا للجهاز العصبي والضمور المرتبط بالعمر. يبحث بحث الدكتور داجاس بيلادور على وجه التحديد في دور sncRNAs، مثل microRNAs، في تنظيم تخليق البروتين المحلي في المحاور. تلعب هذه الـsncRNAs دورًا حيويًا في التحكم المكاني والزماني للتعبير الجيني، خاصة في المناطق البعيدة مثل أطراف المحور العصبي.

أحد التحديات الكبيرة في بيولوجيا المحاور هو العقبة اللوجستية التي يشكلها الطول الكبير للمحاور. يجب التعبير عن البروتينات عند أطراف المحور العصبي، بعيدًا عن جسم الخلية، الأمر الذي يتطلب تنظيم الترجمة والتعبير الجيني اللامركزي. هذا هو المكان الذي تلعب فيه sncRNAs، حيث تنظم التعبير الجيني في المحاور العصبية وتؤثر على وظيفة الخلايا العصبية بشكل عام.

لقد كان التعاون بمثابة القوة الدافعة وراء أبحاث الدكتور داجاس بيلادور. وقد سمح التعاون مع المراكز التي تركز على أبحاث الألم وأمراض الخلايا العصبية الحركية للمختبر بالاستفادة من خبرته في تطوير الحمض النووي الريبي (RNA) والخلايا العصبية لمعالجة هذه الحالات المحددة.

إن الآثار المترتبة على أبحاث الدكتور داجاس بيلادور في بيولوجيا المحور العصبي والـsncRNAs تمتد إلى ما هو أبعد من علم الأعصاب وعلم الأعصاب. إن فهم مدى تعقيد الخلايا العصبية ودور المحاور في عملها يوفر طرقًا محتملة لاكتشاف الأدوية. من خلال استهداف تنظيم النسخ داخل المحاور العصبية، يمكن للباحثين التأثير على عمل الخلية العصبية بأكملها، مما يؤدي إلى أساليب العلاج التحويلية.

فيما يتعلق بدمج التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يعترف الدكتور داجاس بيلادور بإمكانياتها ويعتبرها أدوات قيمة للتعامل مع البيانات الضخمة ومعالجتها في مجال علم الأعصاب. على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي لم يتم دمجه بشكل كامل في أبحاثه الخاصة، إلا أنه يدرك أهميته في استخراج البيانات بكفاءة وسد الفجوة بين خبرة المعلوماتية الحيوية والفهم البيولوجي.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن مختبر الدكتور داجاس بيلادور متحمس لاستكشاف دور الحويصلات خارج الخلية في التواصل العصبي. توفر هذه الحويصلات، التي تحمل sncRNAs وجزيئات أخرى، وسيلة فريدة لدراسة كيفية تفاعل الخلايا العصبية وتعديل بيئتها. إن فهم مسارات الاتصال هذه يمكن أن يكون له آثار كبيرة على الحالات العصبية واكتشاف الأدوية.

يجب على الباحثين والطلاب الطموحين المهتمين بعلم الأعصاب أو المجالات ذات الصلة أن يتمسكوا بشغفهم بالموضوع الذي اختاروه وأن يظلوا مخلصين حتى خلال فترات عدم اليقين. يؤكد الدكتور داجاس بيلادور على أن المثابرة أمر أساسي، وأن النجاح في البحث يمكن أن يكون مجزيًا للغاية.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي البيولوجيا المحورية؟



ج: علم الأحياء المحوري هو دراسة كيفية تطور الخلايا العصبية، وخضوعها للاستقطاب، وإنشاء الاتصال والحفاظ عليه من خلال محاورها العصبية. إنه يلعب دورًا حاسمًا في فهم الجهاز العصبي والانحطاط المرتبط بالعمر.

س: ما هي الـ RNA الصغيرة غير المشفرة (sncRNAs)؟



ج: إن RNAs الصغيرة غير المشفرة، أو sncRNAs، هي فئة من جزيئات RNA التي لا ترمز للبروتينات ولكن لها وظائف تنظيمية مهمة داخل الخلايا. تشمل الأمثلة microRNAs، التي تلعب دورًا في تنظيم التعبير الجيني.

س: ما هو دور sncRNAs في المحاور؟



ج: تنظم SncRNAs، وخاصة microRNAs، تخليق البروتين المحلي في المحاور، وتلعب دورًا محوريًا في التحكم المكاني والزماني للتعبير الجيني. أنها تسمح بالتعبير الجيني في أطراف المحور العصبي، والتي تكون بعيدة عن جسم الخلية العصبية.

س: كيف يمكن أن يؤثر فهم بيولوجيا المحور العصبي على اكتشاف الأدوية؟



ج: من خلال استهداف تنظيم النسخ داخل المحاور العصبية، يمكن للباحثين التأثير على عمل الخلية العصبية بأكملها. وهذا يوفر سبلًا محتملة لاكتشاف الأدوية وأساليب العلاج التحويلية للاضطرابات العصبية.

س: كيف يمكن دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في أبحاث علم الأعصاب؟



ج: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للتعامل مع البيانات الضخمة ومعالجتها في أبحاث علم الأعصاب. يمكنهم المساعدة في استخراج البيانات بكفاءة وسد الفجوة بين خبرة المعلوماتية الحيوية والفهم البيولوجي.

(المصدر: [جامعة نوتنجهام](https://www.nottingham.ac.uk/))