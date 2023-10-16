من المقرر إطلاق مهمة رواد الفضاء الخاصة Ax-3 التابعة لشركة أكسيوم سبيس في عام 2024

من المقرر أن تنطلق مهمة رواد الفضاء الخاصة الثالثة لشركة أكسيوم سبيس، Ax-3، نحو محطة الفضاء الدولية (ISS) في يناير 2024. وسيقود المهمة رائد الفضاء السابق في ناسا مايكل لوبيز أليجريا، الذي قاد أيضًا أول مهمة أكسيوم سبيس. الفأس-1. وسينضم إلى لوبيز أليجريا في المهمة رائد الفضاء السويدي ماركوس واندت، والعقيد في سلاح الجو الإيطالي والتر فيلادي، وأول مواطن تركي في الفضاء، ألبير جيزيرافجي.

سيتم إطلاق Ax-3 من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا باستخدام المركبة الفضائية Crew Dragon التابعة لشركة SpaceX وصاروخ Falcon 9. وكانت شركة اكسيوم سبيس قد وقعت سابقًا اتفاقية مع شركة سبيس إكس لإطلاق ثلاثة أطقم إضافية إلى الفضاء بعد مهمة Ax-1 الناجحة في أبريل 2022.

وخلال مؤتمر صحفي، أعرب أفراد الطاقم عن سعادتهم وفخرهم بكونهم جزءًا من المهمة. وشدد فاندت على أهمية تمثيل السويد وأوروبا في الفضاء، بينما سلط جيزيرافجي الضوء على أهمية المهمة في توحيد تركيا في أعقاب الزلزال المدمر.

ذكر لوبيز أليجريا أن تدريب الطاقم كان يسير بسلاسة، وتم إجراء تحسينات منذ مهمة Ax-1. وذكر أن قائد Ax-2 Peggy Whitson كان لديه مسؤوليات أقل لمساعدة الطاقم في التجارب، وسيتم اتباع نهج مماثل مع Ax-3. سيستفيد الطاقم أيضًا من أدوات التدريب والجدولة المحسنة لإدارة وقتهم في المدار.

تهدف مهمة Ax-3 القادمة إلى مواصلة الجهود الرائدة لشركة اكسيوم سبيس في مجال السفر التجاري إلى الفضاء، مع خطط لمهمات مستقبلية متعددة. سيسمح تناوب الطاقم بين López-Alegría وWhitson بانتقال سلس في القيادة دون الحاجة إلى توظيف رواد فضاء سابقين إضافيين في الوكالة في هذا الوقت.

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