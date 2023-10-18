اكسيوم سبيس تستعد لمهمة Ax-3 إلى محطة الفضاء الدولية

تستعد شركة اكسيوم سبيس لمهمتها القادمة Ax-3، المقرر إطلاقها في يناير على متن مركبة الفضاء SpaceX Crew Dragon المتجهة إلى محطة الفضاء الدولية (ISS). سيقود المهمة رائد الفضاء السابق في ناسا مايكل لوبيز أليجريا، الذي سيقود طاقمًا يتكون من ثلاثة عملاء: والتر فيلادي من إيطاليا، وألبير جيزيرافسي من تركيا، وماركوس واندت من السويد.

خلال الإحاطة الإعلامية الأخيرة، ناقش لوبيز أليجريا وزملاؤه نظام التدريب للمهمة المتوقعة التي تستغرق أسبوعين. وشددوا على أنه تم تحسين التدريب على Ax-3 بناءً على الدروس المستفادة من مهمات Axiom Space السابقة، مثل Ax-1، التي قادها لوبيز أليجريا في عام 2021. أحد التغييرات الملحوظة في التدريب هو التركيز بشكل أقوى على تحسين مهارات إدارة وقت الطاقم أثناء وجودهم في محطة الفضاء الدولية، مع الاعتراف بها باعتبارها جانبًا حاسمًا من عملياتهم. يهدف هذا التعديل إلى تمكين López-Alegría من تقديم مساعدة أكثر فعالية لزملائه وتقليل اعتمادهم على رواد الفضاء المحترفين الموجودين على متن الطائرة.

أثبتت الخلفية القوية للطاقم كطيارين عسكريين أنها مفيدة أيضًا. يتمتع جميع أعضاء الفريق الأربعة بخبرة كطيارين عسكريين، حيث يخدم جيزيرافجي وفيلادي حاليًا في القوات الجوية لبلديهما. وقد أدى هذا التدريب والخبرة المكثفة إلى إعدادهم بشكل مناسب للمهمة إلى محطة الفضاء الدولية.

وقد تم دعم التدريب المستمر، الذي بدأ منذ ستة أشهر تقريبًا، من خلال الخبرة السابقة للطاقم في الطائرات العسكرية، مما يمنحهم ميزة كبيرة طوال عملية التدريب. يتمتع فيلادي، الذي سيعمل كطيار لـ Ax-3، بخبرة قيمة من رحلته إلى الفضاء في يونيو في أول مهمة تجارية لشركة SpaceShipTwo لشركة Virgin Galactic، وهي Galactic 01. وقد مكنته هذه الرحلة دون المدارية من اختبار المهارات والأساليب التي يمكن تطبيقها على مركبة فضائية. في وقت لاحق مهمة محطة الفضاء الدولية.

بشكل عام، الطاقم واثق من تدريبه ويشعر بأنه مستعد جيدًا لمهمة Ax-3. وذكر فاندت، رائد الفضاء "الاحتياطى" الذى اختارته وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) قبل أقل من عام، أن تدريبه يتقدم بوتيرة سريعة. على الرغم من أنه لم يكمل برنامج تدريب رواد الفضاء الكامل لوكالة الفضاء الأوروبية بعد، إلا أنه يعتمد على التدريب على المهمة من اكسيوم سبيس ويشعر بالثقة في قدراته.

وفي الختام، قامت اكسيوم سبيس بتحسين البرنامج التدريبي لمهمة Ax-3 القادمة لضمان جاهزية الطاقم وتحسين عملياتهم على محطة الفضاء الدولية. من خلال التركيز على إدارة الوقت والاستفادة من الخلفيات التجريبية العسكرية للطاقم، تستعد اكسيوم سبيس للقيام بمهمة رواد فضاء خاصة ناجحة أخرى إلى محطة الفضاء الدولية.

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