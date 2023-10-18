اكسيوم سبيس تحسن تدريب بعثات رواد الفضاء الخاصة إلى محطة الفضاء الدولية

تستعد شركة اكسيوم سبيس لبعثتها الفضائية الثالثة الخاصة، Ax-3، المقرر إطلاقها في يناير 2022 على متن مركبة الفضاء SpaceX Crew Dragon إلى محطة الفضاء الدولية (ISS). سيقود المهمة رائد الفضاء السابق في ناسا مايكل لوبيز أليجريا، وسينضم إليه ثلاثة عملاء: والتر فيلادي من إيطاليا، وألبير جيزيرافسي من تركيا، وماركوس واندت من السويد.

خلال إحاطة حول المهمة، ناقش لوبيز أليجريا وزملاؤه التدريب المحسن الذي تم تنفيذه على Ax-3. وبالاستفادة من الدروس المستفادة من المهام السابقة للشركة، بما في ذلك Ax-1، أكد لوبيز أليجريا على تحسين التدريب. تضمن تدريب Ax-1 أنشطة لم تكن ذات صلة بالمهمة ولم تركز على إدارة الوقت أثناء وجودك في محطة الفضاء الدولية. بالنسبة لـ Ax-3، يخطط لوبيز أليجريا لتقليل جدول تجاربه للحصول على مزيد من الوقت لمساعدة زملائه في الطاقم وتقليل اعتمادهم على رواد الفضاء المحترفين على متن محطة الفضاء الدولية.

أصبح التدريب الذي قدمته SpaceX لـ Crew Dragon أكثر كفاءة أيضًا. وأعرب لوبيز أليجريا عن ثقته في أنهم يقتربون من "الإجابة المثالية" فيما يتعلق بالتدريب على المهمة. علاوة على ذلك، ساهمت خلفيات الطاقم كطيارين عسكريين في استعدادهم. يعد كل من Gezeravcı وVilladei عضوين نشطين في القوات الجوية لكل منهما، حيث يقدمان تدريبًا وخبرة قيمة للمهمة.

في حين أن فيلادي يتمتع بخبرة إضافية في الطيران إلى الفضاء على متن رحلة فيرجن غالاكتيك دون المدارية، إلا أنه لا يعتبر ذلك ضروريًا تمامًا لمهمة محطة الفضاء الدولية. ومع ذلك، فقد وجد أنها رحلة تجريبية أولية مفيدة ساعدت في تحسين المهارات والأساليب.

ويخضع واندت، الذي يسافر عبر اتفاقية تشمل وكالة الفضاء السويدية ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، لتدريب يعتمد على خبرته السابقة وسيكمل برنامج تدريب رواد الفضاء الكامل لوكالة الفضاء الأوروبية.

وقد أدى التدريب المستمر، المدعوم بالخبرة السابقة في مجال الطائرات العسكرية، إلى إعداد الطاقم بشكل جيد ويضمن استعدادهم لمهمة Ax-3 القادمة.

مصادر:

- رويترز