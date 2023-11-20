رائد فضاء سويدي يستعد للشروع في رحلة فضائية ستغير قواعد اللعبة

يستعد رائد فضاء سويدي من وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) للقيام برحلة فضائية غير عادية ستمثل تقدمًا كبيرًا في استكشاف الفضاء. تم اختيار ماركوس واندت، وهو مقدم في سلاح الجو السويدي، لرحلة Ax-3، وهي زيارة تستغرق أسبوعين إلى محطة الفضاء الدولية (ISS). ويتم تنظيم المهمة، المقرر إجراؤها في موعد لا يتجاوز يناير 2024، من قبل شركة اكسيوم سبيس ومقرها هيوستن.

سيتم إطلاق رحلة Ax-3 من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، باستخدام المركبة الفضائية Crew Dragon التابعة لشركة SpaceX وصاروخ Falcon 9. وسيشارك واندت، إلى جانب ثلاثة من أفراد الطاقم الآخرين، بمن فيهم رائد الفضاء السابق في ناسا مايكل لوبيز أليجريا، في ما يوصف بأنه رحلة أوروبية بالكامل. سيكون هذا المشروع هو المهمة الفضائية السادسة لوبيز-أليجريا، والثانية للعقيد في سلاح الجو الإيطالي والتر فيلادي، والرحلة الفضائية الأولى لوانت وألبير جيزيرافجي، أول مواطن تركي في الفضاء.

كجزء من الفئة الجديدة من "رواد المشروع" التي أنشأتها وكالة الفضاء الأوروبية، يشير اختيار واندت إلى تحول في نهج الوكالة تجاه استكشاف الفضاء. رواد فضاء المشروع هم الأفراد الذين اجتازوا عملية اختيار رواد الفضاء ولكن لم يتم تجنيدهم من قبل وكالة الفضاء الأوروبية حتى ظهرت فرصة طيران محددة. يعكس إدراج واندت في هذه المجموعة استكشاف وكالة الفضاء الأوروبية لوسائل بديلة للوصول إلى الفضاء من خلال الرحلات الجوية التجارية قصيرة المدى.

لم تكن الاستعدادات لمهمة Ax-3 خالية من التحديات. ومع ذلك، يشهد واندت على الصداقة الحميمة القوية بين أفراد الطاقم وقدرتهم على التغلب على العقبات معًا. تسمح عملية التدريب، على الرغم من كونها فريدة من نوعها بسبب قرب تاريخ الإطلاق، بإجراء مناقشات تفاعلية وجلسات لحل المشكلات.

ومن خلال المشاركة في رحلة Ax-3، تأمل فاندت في المساهمة في توسيع الوجود البشري في الفضاء ودفع حدود المعرفة. يتضمن تمويل مهمته دعمًا من شركاء مختلفين، بما في ذلك وكالة الفضاء السويدية، ومؤسسة الفضاء السويدية، والقوات المسلحة السويدية، وشركات مثل Saab وFAM.

إن مشاركة ماركوس واندت في مهمة Ax-3 لا تمثل علامة فارقة مهمة لاستكشاف الفضاء السويدي فحسب، بل تؤكد أيضًا على الاتجاه الأوسع لتطور الأساليب المتعلقة بالسفر والبحث في الفضاء. لن تؤدي هذه الرحلة الرائدة إلى تعزيز فهمنا للكون فحسب، بل ستلهم أيضًا الأجيال القادمة لتحقيق أحلام كبيرة والمغامرة أكثر في المجهول.

الأسئلة الشائعة

1. ما هي رحلة Ax-3؟

رحلة Ax-3 هي مهمة نظمتها شركة اكسيوم سبيس تهدف إلى إرسال طاقم من رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) باستخدام المركبة الفضائية Crew Dragon وصاروخ Falcon 9 التابع لشركة SpaceX.

2. من هو ماركوس واندت؟

ماركوس واندت هو رائد فضاء سويدي ومقدم في القوات الجوية السويدية. وهو جزء من الفئة الجديدة من "رواد المشروع" التي أنشأتها وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لاستكشاف وسائل بديلة للوصول إلى الفضاء.

3. من هو الآخر في مهمة Ax-3؟

تشمل مهمة Ax-3 رائد الفضاء السابق في وكالة ناسا مايكل لوبيز أليجريا، والعقيد في سلاح الجو الإيطالي والتر فيلادي، وألبير جيزيرافجي، أول مواطن تركي يسافر إلى الفضاء.

4. ما هي التحديات التي واجهتها أثناء التدريب على مهمة Ax-3؟

لقد شكّل التدريب على مهمة Ax-3 تحديات فريدة بسبب الإطار الزمني الأقصر قبل الإطلاق. ومع ذلك، فقد تغلب أفراد الطاقم على هذه التحديات من خلال جلسات حل المشكلات التعاونية.

5. كيف يتم تأمين تمويل مهمة ماركوس واندت؟

يتضمن تمويل مهمة ماركوس واندت دعمًا من شركاء مختلفين، بما في ذلك وكالة الفضاء السويدية، ومؤسسة الفضاء السويدية، والقوات المسلحة السويدية، بالإضافة إلى شركات مثل Saab وFAM.