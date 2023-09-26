ناسا تكمل اختبارات بيئة الفضاء الحيوية لمشروع AWE

أكمل مشروع AWE التابع لناسا بنجاح اختبارات حاسمة في البيئة الفضائية، مما مهد الطريق لإطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في نوفمبر. تهدف تجربة الموجات الجوية (AWE) إلى دراسة موجات الجاذبية الجوية وتأثيرها على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مما يوفر رؤى قيمة حول الروابط بين الطقس الأرضي والفضاء.

ولضمان بقاء الجهاز وأدائه الأمثل في الفضاء، خضع AWE لاختبارات بيئية صارمة. وشملت هذه الاختبارات التداخل الكهرومغناطيسي والتوافق (EMI/EMC)، والتعرض لمصدر الضوضاء، واختبارات الصلابة والموثوقية، واختبار التحقق من صحة الاهتزاز والقوة، واختبار الفراغ الحراري، ومعايرة الأجهزة. كان الغرض من هذه الاختبارات هو التأكد من قدرة AWE على تحمل الظروف القاسية للفضاء والعمل على النحو المنشود.

موجات الجاذبية الجوية هي تذبذبات داخل الغلاف الجوي للأرض تتولد عن عوامل مثل تدفق الهواء فوق سلاسل الجبال، أو الحمل الحراري في الغلاف الجوي السفلي، أو الاضطرابات في الكتل الهوائية. وهي تشبه التموجات التي تتشكل على سطح البركة عند رمي حجر فيها. ومن خلال دراسة موجات الجاذبية الجوية، يأمل العلماء في الحصول على فهم أفضل لتأثيراتها على اتصالات الأقمار الصناعية والطقس الفضائي، مما يتيح في نهاية المطاف تنبؤات أكثر دقة وتخطيط أفضل للطوارئ لمخططي المهام ومشغلي الأقمار الصناعية.

تم تصميم مشروع AWE، بقيادة مختبر ديناميكيات الفضاء التابع لجامعة ولاية يوتا (SDL) لصالح وكالة ناسا، كأداة علمية حساسة ودقيقة للغاية. إن إكمالها الناجح لاختبارات بيئة الفضاء يجعلنا نقترب خطوة واحدة من كشف أسرار موجات الجاذبية الجوية وتأثيرها على أنظمة الاتصالات لدينا. [المصدر: ناسا]

التعاريف:

– موجات الجاذبية الجوية: تذبذبات داخل وسط سائل، مثل الغلاف الجوي للأرض، تنتج عن قوة الجاذبية التي تحاول استعادة التوازن.

- اختبار التداخل الكهرومغناطيسي/التوافق الكهرومغناطيسي (EMI/EMC): اختبارات تجرى للتأكد من أن الجهاز لا ينتج أو ينبعث إشارات كهرومغناطيسية يمكن أن تتداخل مع المعدات الهامة الأخرى.

- اختبار الفراغ الحراري: اختبار يتم إجراؤه في غرفة مفرغة لمحاكاة أداء وتشغيل جهاز في بيئة طيران محاكاة.

- معايرة الأجهزة: عملية ضبط وفحص دقة أداة القياس.

- الاتصالات عبر الأقمار الصناعية: الاتصالات التي تتيح الخدمات المصرفية والملاحة والهاتف والترفيه وغيرها من التطبيقات باستخدام الأقمار الصناعية كوسيلة للإرسال.