استكشاف الحفر البركانية: تدريب رواد الفضاء لمهمات الفضاء المستقبلية

شارك ثلاثة رواد فضاء من وكالات فضاء مختلفة مؤخرًا في رحلة محاكاة في لانزاروت بإسبانيا للبحث عن صخور مثيرة للاهتمام على حافة فوهة بركانية. يتكون الفريق من المرشحة لرائد فضاء ناسا جيسيكا ويتنر، وتاكويا أونيشي من وكالة الفضاء اليابانية جاكسا، ورائد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية توماس بيسكيت.

واستكشف رواد الفضاء حافة كالديرا بلانكا، وهو بركان قديم، حيث جمعوا عينات ووثقوا النتائج التي توصلوا إليها. وقد أتاحت البقايا البركانية فرصة فريدة لرواد الفضاء لدراسة الصخور من باطن الأرض، وإعدادها لمهمات مستقبلية إلى أجرام كوكبية أخرى.

وأعرب توماس بيسكيه عن سعادته بالدورة التدريبية في مجال الجيولوجيا، مشيراً إلى أن المشهد البركاني في لانزاروت يشبه سطح القمر أو المريخ. لم يرتدي رواد الفضاء بدلات فضائية خلال الرحلات الميدانية، بل استخدموا مجموعة تحتوي على أدوات التحليل العلمي، مثل أجهزة قياس الطيف والمجاهر المتصلة بأداة الكل في واحد تسمى الكتاب الميداني الإلكتروني.

طوال فترة التدريب، قام أفراد الطاقم بتبادل الأدوار، مما سمح لهم باكتساب الخبرة في مختلف جوانب استكشاف الفضاء. وقد لعب الكتاب الميداني الإلكتروني لوكالة الفضاء الأوروبية، المجهز بمجهر، دورًا حاسمًا في توثيق ومراقبة العينات التي تم جمعها خلال محاكاة الرحلة الاستكشافية.

يعد هذا التمرين التدريبي في لانزاروت جزءًا من دورة PANGEA التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، والتي تركز على الجيولوجيا وإعداد رواد الفضاء للمهام المستقبلية خارج الأرض. وتهدف الدورة إلى تقديم تجربة غامرة وواقعية تحاكي التحديات والظروف التي قد يواجهها رواد الفضاء في استكشاف الفضاء.

بشكل عام، أتاحت هذه البعثة المحاكاة في لانزاروت لرواد الفضاء ممارسة مهاراتهم في جمع العينات وتحليلها وتوثيقها. ستساهم الخبرة المكتسبة في استعدادهم للبعثات الفضائية المستقبلية وتعزيز فهمنا للسمات الجيولوجية للأجسام الكوكبية الأخرى.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية (وكالة الفضاء الأوروبية)

- ناسا (الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء)

- جاكسا (الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء الجوي)