الزئبق الغامض: لغز حارق للنظام الشمسي

لا يزال عطارد، الجار الغامض للشمس، يحير العلماء بمزاجه الحارق والفوارق الشديدة في درجات الحرارة. يقع هذا الكوكب على مرمى حجر من نجمنا الحارق، وهو عالم حار للغاية، حيث يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة فيه 167 درجة مئوية. ولكن ما يميزه عن الباقي هو افتقاره الغريب إلى الغلاف الجوي، والذي يفشل في حبس الحرارة الشديدة، مما يؤدي إلى درجات حرارة متطرفة تفوق أي جرم سماوي آخر في نظامنا الشمسي.

بدون جو وقائي، يواجه سطح عطارد تناقضًا مذهلاً بين الارتفاعات الحادة أثناء النهار والقيعان شديدة البرودة أثناء الليل. يمكن أن ترتفع درجات الحرارة خلال النهار إلى أكثر من 400 درجة مئوية تحت أنظار الشمس القاسية، مما يحول الكوكب إلى مرجل يذوب من الصخور والمعادن. ومع ذلك، فمع غروب الشمس، يتسبب عدم وجود غلاف جوي في إشعاع السطح للحرارة بسرعة، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى -180 درجة مئوية أو حتى أقل خلال الليالي القمرية الباردة.

ويضيف هذا التناقض الصارخ في درجات الحرارة على عطارد إلى غموض الكوكب، مما يطرح أسئلة مثيرة للاهتمام للعلماء ومستكشفي الفضاء على حد سواء. كيف يتحمل سطح عطارد الصخري مثل هذه الفروق الشديدة في درجات الحرارة؟ ما هو الدور الذي يلعبه غياب الغلاف الجوي في تشكيل خصائصه الحرارية الفريدة؟ لقد غامر العديد من البعثات، بما في ذلك مهمة MESSENGER التابعة لناسا، لكشف هذه الألغاز؛ تقديم رؤى قيمة في الأعمال الداخلية لهذا العالم المعذب.

وعلى الرغم من أن درجات الحرارة الحارقة هذه - وهي ساخنة بدرجة كافية لإذابة الرصاص - قد تبدو غير ملائمة للحياة كما نعرفها، إلا أنها لم تردع فضول العلماء الذين يواصلون دراسة خصائص عطارد الرائعة. بينما نكشف أسرار هذا الكوكب الحارق ونوسع فهمنا لبيئته المعادية، فإننا نكتسب رؤى أعمق حول مجموعة متنوعة من البيئات الموجودة داخل نظامنا الشمسي الرائع.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو متوسط ​​درجة حرارة عطارد؟

ج: يبلغ متوسط ​​درجة حرارة عطارد 167 درجة مئوية.

س: كيف يؤثر عدم وجود غلاف جوي على فروق درجات الحرارة على عطارد؟

ج: يؤدي غياب الغلاف الجوي على عطارد إلى تضخيم الفوارق في درجات الحرارة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة أثناء النهار إلى ما يزيد عن 400 درجة مئوية وأدنى مستويات البرودة ليلاً -180 درجة مئوية أو أقل.

س: كيف يدرس العلماء الظروف القاسية لعطارد؟

ج: يدرس العلماء الظروف القاسية لعطارد من خلال بعثات مخصصة، مثل مهمة MESSENGER التابعة لناسا، والتي توفر رؤى قيمة حول الخصائص الحرارية الفريدة للكوكب وتكوين سطحه.

س: هل هناك إمكانية للحياة على عطارد؟

ج: بسبب درجات الحرارة القاسية وغير المضيافة، فمن غير المرجح أن تزدهر الحياة كما نعرفها على كوكب عطارد.

(المصدر: وكالة ناسا – www.nasa.gov)