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العلماء يحرزون تقدمًا في حل لغز المادة المظلمة

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 11، 2023
العلماء يحرزون تقدمًا في حل لغز المادة المظلمة

حقق علماء من جامعة أديليد ومؤسسات أخرى تقدما كبيرا في فهم طبيعة المادة المظلمة، التي تمثل 84% من المادة الموجودة في الكون. في حين أن تأثيرات الجاذبية للمادة المظلمة معروفة جيدًا، إلا أن طبيعتها الحقيقية ظلت لغزًا.

يستكشف الخبراء، بقيادة البروفيسور أنتوني توماس، مفهوم "الفوتون المظلم" كحلقة وصل محتملة بين المادة المظلمة والمادة العادية. يشترك هذا الجسيم الافتراضي في أوجه التشابه مع الفوتون الكهرومغناطيسي ويحمل القدرة على تقديم نظرة ثاقبة لطبيعة المادة المظلمة.

في دراسة حديثة، قام الباحثون بدراسة التأثير المحتمل للفوتون المظلم على النتائج التجريبية المستمدة من عمليات التشتت العميق غير المرن. ومن خلال تحليل المنتجات الثانوية لاصطدامات الجسيمات عالية الطاقة، اكتسبوا رؤى قيمة حول العالم دون الذري وقوانين الطبيعة.

استخدم الفريق إطار التحليل العالمي لوظيفة توزيع الأجزاء المتطور من Jefferson Lab Angular Momentum (JAM) وقام بتعديل النظرية الأساسية للسماح بوجود فوتون مظلم. وقد أسفر عملهم عن أدلة دامغة لصالح فرضية الفوتون المظلم، متجاوزة مستوى الأهمية البالغ 6.5 سيجما.

ويشير هذا الإنجاز الهام إلى احتمال اكتشاف جسيم جديد. وتساهم النتائج في فهمنا للمادة المظلمة وتقربنا من حل اللغز الذي حيّر الفيزيائيين لسنوات.

سيكون إجراء المزيد من الأبحاث والتجارب أمرًا حاسمًا في تأكيد وجود الفوتون المظلم ودوره في فهم المادة المظلمة. إن السعي وراء المعرفة حول هذه المواد المراوغة هو جهد تعاوني يضم علماء من جميع أنحاء العالم.

مصادر:
- البروفيسور أنتوني توماس، أستاذ الفيزياء الأكبر في جامعة أديليد.

By مامفو بريشيا

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