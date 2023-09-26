اكتشف العلماء أكبر عنكبوت الباب المسحور المتحجر في أستراليا

حقق العلماء في أستراليا مؤخرًا اكتشافًا مهمًا من خلال الكشف عن البقايا المتحجرة لأكبر عنكبوت الباب المسحور الموجود في البلاد حتى الآن. وعثر فريق من العلماء من جامعة نيو ساوث ويلز ومعهد أبحاث المتاحف الأسترالي، بقيادة عالم الحفريات ماثيو ماكاري، على حفرية العنكبوت بالقرب من جولجونج، نيو ساوث ويلز. يلقي هذا الاكتشاف الضوء على التاريخ التطوري للعناكب ويقدم رؤى قيمة حول انقراضها.

ويقدر عمر الحفرية، التي سُميت Megamonodontium mccluskyi نسبة إلى سيمون مكلوسكي الذي اكتشفها، ما بين 11 و16 مليون سنة. يبلغ حجمها أقل من بوصة واحدة، وهي أكبر من معظم العناكب في الباب المسحور. ينتمي العنكبوت إلى عائلة Barychelidae وهو الأول من نوعه الذي يتم العثور عليه في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لماكوري، فإن أقرب الكائنات الحية للعنكبوت المتحجر تعيش في الغابات الرطبة الممتدة من سنغافورة إلى بابوا غينيا الجديدة. يشير هذا إلى أن مجموعة العناكب كانت موجودة في بيئات مماثلة في البر الرئيسي لأستراليا، لكنها انقرضت عندما أصبحت القارة أكثر جفافًا.

يتميز العنكبوت المتحجر بوجود هياكل تشبه الشعر على أطرافه، مما يساعده على استشعار المواد الكيميائية والاهتزازات. تعمل هذه الهياكل كآلية دفاع ضد المهاجمين وتساعد في التواصل من خلال الأصوات، وفقًا للبروفيسور مايكل فريز من جامعة كانبيرا.

وبالمقارنة مع حفريات العناكب الأخرى، يعد هذا الاكتشاف ثاني أكبر حفريات عنكبوتية في العالم، حيث يقل بمقدار ملليمترات فقط عن حفريات منغولاراشن جوراسيكا المكتشفة سابقًا في الصين الحديثة.

إن اكتشاف أحفورة Megamonodontium mccluskyi يسد فجوة حاسمة في فهم العلماء للتاريخ التطوري وانقراض العناكب في أستراليا. وستستمر دراستها من قبل الباحثين في المتحف الأسترالي للكشف عن مزيد من المعلومات حول هذا النوع القديم.

مصادر:

– جامعة نيو ساوث ويلز

– معهد أبحاث المتاحف الأسترالي

– متحف كوينزلاند

– متحف صحراء أريزونا سونورا