تشير دراسة جديدة إلى أن أكبر هيكل لتأثير الكويكبات يقع أسفل جنوب نيو ساوث ويلز

اكتشف العلماء مؤخرًا ما قد يكون أكبر هيكل اصطدام كويكب على الأرض، مدفونًا تحت حوض موراي في جنوب نيو ساوث ويلز بأستراليا. على الرغم من أنه لم يتم تأكيدها بعد، إلا أن قطر حفرة الاصطدام المشتبه بها يبلغ حوالي 520 كيلومترًا، مما يجعلها أكبر بثلاث مرات تقريبًا من هيكل فريدفورت الاصطدامي في جنوب إفريقيا، والذي يعتبر الأكبر حاليًا.

ويعتقد الباحثون من جامعة نيو ساوث ويلز أن هيكل دينيليكوين، كما تمت تسميته، يمكن أن يكون قد تشكل منذ حوالي 420 مليون سنة بسبب اصطدام كويكب هائل. وإذا ثبتت صحة فرضيتهم، فإنها ستعيد كتابة سجلات الأرقام القياسية، متجاوزة حتى فوهة تشيككسولوب سيئة السمعة في المكسيك، والمعروفة بإنهاء عهد الديناصورات، والتي يبلغ عرضها حوالي 150 كيلومترًا.

قد يكون من الصعب تحديد هياكل تأثير الكويكبات، لأنها غالبًا ما تظل مخفية تحت طبقات من الرواسب أو تكون محجوبة بسبب التآكل. ومع ذلك، اكتشف العلماء مؤخرًا طرقًا جديدة للكشف عن هذه الهياكل من خلال تحليل الأنماط المغناطيسية. وتم رصد هيكل الدينيليكين بناءً على هذه الأنماط، مما يوفر دليلاً قوياً على وجوده.

علاوة على ذلك، من المعروف أن تأثيرات الكويكبات تتزامن مع أحداث انقراض جماعي كبيرة عبر التاريخ، مثل تلك التي قضت على الديناصورات. ويشير هذا الاكتشاف الأخير إلى أن الأرض والكواكب الأخرى في نظامنا الشمسي تعرضت لعدد أكبر من التأثيرات حتى ما يقرب من 3.2 مليار سنة مضت. حاليًا، هناك 38 هيكلًا مؤكدًا و43 هيكلًا محتملًا للتأثير على الأرض، تتراوح من الحفر الصغيرة إلى الهياكل المدفونة الكبيرة.

وبينما يواصل الباحثون تحقيقاتهم، يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم الاعتراف رسميًا بهيكل دينيليكوين باعتباره أكبر هيكل اصطدام كويكب على الأرض. يمكن أن يوفر حفر ودراسة هذه الحفرة الضخمة رؤى لا تقدر بثمن حول تاريخ كوكبنا ودور التأثيرات الكونية في تشكيل تطوره الجيولوجي والبيولوجي.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو هيكل Deniliquin؟

هيكل دينيليكوين هو عبارة عن حفرة ناتجة عن اصطدام كويكب تقع أسفل حوض موراي في جنوب نيو ساوث ويلز، أستراليا. وإذا تم تأكيده، فإنه سيصبح أكبر هيكل معروف لصدمات الكويكبات على الأرض.

2. ما حجم هيكل دينيليكوين مقارنة بفوهات الارتطام الأخرى؟

يُقدر قطر هيكل دينيليكوين بحوالي 520 كيلومترًا، مما يجعله أكبر بثلاث مرات تقريبًا من أكبر هيكل تصادم معروف حاليًا، وهو هيكل فريدفورت في جنوب إفريقيا.

3. كم عمر هيكل Deniliquin؟

يعتقد العلماء أن هيكل Deniliquin قد تشكل منذ حوالي 420 مليون سنة بسبب اصطدام كويكب.

4. كيف يتم الكشف عن هياكل تأثير الكويكبات؟

قد يكون من الصعب تحديد هياكل تأثير الكويكبات، ولكن يمكن اكتشافها من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك تحليل الأنماط المغناطيسية على سطح الأرض.

5. ما هي أهمية هياكل تأثير الكويكبات؟

توفر هياكل تأثير الكويكبات رؤى قيمة حول التاريخ الجيولوجي والبيولوجي لكوكبنا. غالبًا ما ترتبط بأحداث الانقراض الجماعي ولعبت دورًا مهمًا في تشكيل تطور الأرض.