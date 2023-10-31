تطلق دار الجنازة الرماد إلى الفضاء، مما يجعل الذكرى السماوية في متناول الجميع

تُحدث دار الجنازات في أديلايد ثورة في الطريقة التي نتذكر بها أحبائنا من خلال تقديم فرصة فريدة لإرسال رمادهم إلى الفضاء. في سابقة غير مسبوقة على مستوى البلاد، تعاونت Alfred James Funeral Home مع شركة Stardust Me ومقرها نيوزيلندا لتقديم هذه الخدمة الاستثنائية.

وبدلاً من أن يقتصر الأمر على أماكن الراحة الأرضية، سيتم الآن وضع جرام من الرماد في حاوية من التيتانيوم وإرساله إلى المدار على متن صاروخ Space X Falcon 9 المملوك لشركة Elon Musk. وبينما يدور الصاروخ لمدة عشر سنوات رائعة، ستعود الحاوية في النهاية إلى الغلاف الجوي، وتتوهج مثل نجم لامع. يوفر هذا الوداع السماوي مكانًا للراحة الأبدية كان متاحًا في السابق للأثرياء والمشاهير فقط.

قال ستو بوتر من Stardust Me: "أردنا إعادة تعريف الموت ليس فقط كنهاية، ولكن أيضًا احتفالًا بالذكريات النابضة بالحياة التي نعتز بها". يتحدى هذا المفهوم الرائد فكرة النهاية المرتبطة بالموت، ويدعونا لإحياء ذكرى أحبائنا بطريقة رائعة حقًا.

ولجعل التجربة أكثر خصوصية، قامت Stardust Me بتطوير تطبيق مخصص يسمح لأفراد العائلة بتتبع مدار أحبائهم طوال الرحلة السماوية. مقابل تكلفة أعلى قليلاً من تكلفة الدفن التقليدي، ما يزيد قليلاً عن 3000 دولار، يمكن للأفراد الآن المشاركة في احتفال تذكاري من عالم آخر يوفر إحساسًا عميقًا بالارتباط بالكون.

إن الابتكار وسهولة الوصول إلى هذه الخدمة قد أسرت العائلات المتحمسة لاستكشاف الذكريات السماوية. في الواقع، قررت إحدى العائلات في أديلايد بالفعل إطلاق رماد أحبائهم في المهمة القادمة المقرر إجراؤها في شهر مارس. حماسهم واضح، حيث تم منحهم رمزًا مجانيًا من Stardust Me، مما يجعل هذا الوداع السماوي أكثر خصوصية.

من خلال هذه الخدمة الرائدة، تقوم Alfred James Funeral Home وStardust Me بإعادة تشكيل الطريقة التي ندرك بها ونكرم ذكرى أحبائنا الراحلين. ومن خلال دمج العلم والعاطفة، فإنهم يفتحون حدودًا سماوية تقدم منظورًا جديدًا وملهمًا لرحلة ما بعد الحياة.

الأسئلةالشائعة:

س: كيف تعمل خدمة الرماد إلى الفضاء؟

ج: يتم وضع الرماد في حاوية من التيتانيوم وإرساله إلى المدار على متن صاروخ Space X Falcon 9 المملوك لشركة Elon Musk. وبعد عشر سنوات من الدوران، تدخل الحاوية مرة أخرى إلى الغلاف الجوي، مشتعلة مثل النجم.

س: هل يمكن لأفراد الأسرة تتبع مدار رماد أحبائهم؟

ج: نعم، قامت شركة Stardust Me بتطوير تطبيق يسمح لأفراد العائلة بمتابعة مدار رماد أحبائهم طوال الرحلة السماوية.

س: ما هي تكلفة خدمة "من الرماد إلى الفضاء"؟

ج: تبلغ تكلفة هذه الخدمة ما يزيد قليلاً عن 3000 دولار، وهو ما يعادل تكلفة الدفن التقليدي.

س: هل هذه الخدمة متاحة فقط للأثرياء والمشاهير؟

ج: لا، تهدف هذه الخدمة إلى جعل الذكرى السماوية في متناول جميع الأفراد، وتقديم تحية غير عادية ودائمة لأحبائهم.