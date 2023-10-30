يوفر الشفق القطبي على أورانوس نظرة ثاقبة للمجالات المغناطيسية الكوكبية

توصل علماء فلك من جامعة ليستر إلى اكتشاف رائد. لأول مرة، أكدوا وجود الشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء على أورانوس. لا يسلط هذا الاكتشاف المهم الضوء على الألغاز المحيطة بالمجالات المغناطيسية للكواكب في نظامنا الشمسي فحسب، بل يثير أيضًا احتمالات مثيرة للاهتمام حول إمكانية وجود حياة في عوالم بعيدة أخرى.

استمرت دراسة الشفق تحت الأحمر لأورانوس منذ عام 1992، مع اقتصار الملاحظات السابقة على الشفق فوق البنفسجي. استخدم الباحثون أطوال موجية محددة من الضوء المنبعث من الكوكب لالتقاط قياسات الشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء، مما يوفر رؤى غير مسبوقة للغلاف الجوي للكوكب والمجال المغناطيسي.

أحد العوامل الرئيسية التي تجعل أورانوس ونبتون فريدين في نظامنا الشمسي هو المجالات المغناطيسية المنحرفة. لقد كان العلماء في حيرة منذ فترة طويلة حول سبب عدم محاذاة هذه المجالات المغناطيسية مع محاور دوران الكواكب. قد يحمل الشفق المكتشف حديثًا على أورانوس المفتاح لفهم هذه الظاهرة.

تتشكل الشفق القطبي عندما تصطدم الجسيمات المشحونة في الغلاف الجوي بخطوط المجال المغناطيسي للكوكب. على الأرض، يؤدي هذا إلى الأضواء الشمالية والجنوبية المذهلة. ومع ذلك، على كواكب مثل أورانوس، حيث يتكون الغلاف الجوي في الغالب من الهيدروجين والهيليوم، يصدر الشفق الضوء في طيف الأشعة تحت الحمراء.

من خلال تحليل خطوط الانبعاث في الشفق تحت الأحمر، تمكن الباحثون من تحديد الاختلافات في كثافة H3+ في الغلاف الجوي لأورانوس. تؤكد هذه الزيادة في الكثافة، إلى جانب التغير الطفيف في درجة الحرارة، وجود الشفق القطبي تحت الأحمر. هذه النتائج لا تعزز فهمنا للمجالات المغناطيسية للكواكب الخارجية فحسب، بل تبشر أيضًا بالخير في تحديد عوالم أخرى يحتمل أن تكون صالحة للحياة.

توضح المؤلفة الرئيسية إيما توماس، وهي طالبة دكتوراه في جامعة ليستر، أن الشفق القطبي النشط قد يكون مسؤولاً عن درجات الحرارة المرتفعة التي لوحظت على الكواكب الغازية العملاقة مثل أورانوس. يمثل هذا الاكتشاف فرصة مثيرة لمزيد من التحقيق في العلاقة بين الشفق القطبي والمجالات المغناطيسية وخصائص الغلاف الجوي على الكواكب الخارجية.

يمثل هذا الإنجاز ذروة 30 عامًا من البحث حول الشفق القطبي لأورانوس ويفتح فصلًا جديدًا في استكشافنا لهذه الظواهر الساحرة. إن المعرفة المكتسبة من دراسة الشفق القطبي العملاق الجليدي سوف تعمق فهمنا للمجالات المغناطيسية الكوكبية داخل نظامنا الشمسي، بالإضافة إلى إثراء التحقيقات المستقبلية حول الكواكب الخارجية وحتى الأرض نفسها.

أسئلة وأجوبة

ما هو الشفق؟

الشفق القطبي هو عرض للضوء الطبيعي يحدث عندما تصطدم الجسيمات المشحونة من الشمس بالغلاف الجوي للكوكب، مما يخلق ظواهر ملونة ومضيئة.

لماذا تختلف المجالات المغناطيسية لأورانوس ونبتون؟

لم يفهم العلماء تمامًا بعد سبب انحراف المجالات المغناطيسية لأورانوس ونبتون. ويظل هذا موضوعًا مستمرًا للبحث.

كيف أكد الباحثون وجود الشفق تحت الأحمر على أورانوس؟

استخدم الباحثون أطوال موجية محددة من الضوء المنبعث من أورانوس لالتقاط قياسات الشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء. ومن خلال تحليل هذه القياسات، تمكنوا من التأكد من وجود الشفق القطبي بالأشعة تحت الحمراء.

ما الذي يمكن أن تخبرنا به دراسة الشفق القطبي لأورانوس عن الكواكب الأخرى؟

توفر دراسة الشفق القطبي لأورانوس نظرة ثاقبة حول العلاقة بين المجالات المغناطيسية وخصائص الغلاف الجوي على الكواكب الخارجية. يمكن لهذه المعرفة أن تساعد العلماء على التنبؤ بقابلية العيش في عوالم أخرى.