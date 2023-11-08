أضواء متشابكة: الشفق القطبي الآسر كما يُرى من الفضاء

أسعدت وكالة ناسا مؤخرًا مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بصورة مذهلة للشفق القطبي مأخوذة من محطة الفضاء الدولية (ISS). لا تعرض الصورة هذه الظاهرة الطبيعية الساحرة فحسب، بل تلتقط أيضًا سطح الأرض خلف حجاب السحب.

الشفق القطبي، المعروف أيضًا باسم الأضواء الشمالية أو الجنوبية، عبارة عن شرائط ضوئية مذهلة تزين سماء المناطق القطبية. هذه العروض الجذابة هي نتيجة للعواصف المغناطيسية الناجمة عن النشاط الشمسي، مثل التوهجات الشمسية أو الانبعاثات الكتلية الإكليلية. وتحمل الرياح الشمسية الجسيمات المشحونة الناتجة عن هذه الأحداث وتتفاعل مع الغلاف الجوي للأرض، منتجة عروض الضوء المبهرة.

تُظهر الصورة التي شاركتها وكالة ناسا شفقًا يرقص في الغلاف الجوي للأرض بينما كانت محطة الفضاء الدولية تحلق فوق ولاية يوتا أثناء الليل المداري. في الصورة، يمكن رؤية سطح الأرض تحت الضباب الأخضر للشفق القطبي، مع أضواء متناثرة تنتشر في المشهد عبر طبقة من السحب. يلتقط الركن الأيمن من الصورة أيضًا أجزاء من المحطة الفضائية، لتذكير المشاهدين بالنقطة التي تم التقاط هذا المشهد المذهل منها.

أعرب مستخدمو الإنترنت عن انبهارهم بمنشور ناسا على إنستغرام، والذي حصد أكثر من 190,000 ألف إعجاب والعديد من التعليقات. وقد انبهر المستخدمون بجمال كوكبنا الأصلي والمنظر الساحر للأضواء الشمالية كما يُرى من الفضاء.

أسئلة وأجوبة:

س: ما الذي يسبب الشفق القطبي؟

ج: ينجم الشفق القطبي عن العواصف المغناطيسية الناجمة عن النشاط الشمسي، مثل التوهجات الشمسية أو الانبعاثات الكتلية الإكليلية. تتفاعل الجسيمات المشحونة النشطة الناتجة عن هذه الأحداث مع الغلاف الجوي للأرض، مما ينتج عنه عروض ضوئية ساحرة.

س: ما هي الأضواء الشمالية والجنوبية؟

ج: الأضواء الشمالية والجنوبية، والمعروفة أيضًا باسم الشفق القطبي، عبارة عن أشرطة لامعة من الضوء تزين المناطق القطبية من الأرض. وهي ناجمة عن تفاعل الجسيمات المشحونة من النشاط الشمسي مع الغلاف الجوي.

س: ما هي محطة الفضاء الدولية (ISS)؟

ج: محطة الفضاء الدولية (ISS) هي محطة فضائية صالحة للسكن في مدار أرضي منخفض حيث يقوم رواد الفضاء من مختلف البلدان بإجراء الأبحاث العلمية والتجارب التكنولوجية.

المصدر: منشور ناسا على Instagram - [عنوان URL للمجال بدون صفحة فرعية محددة]