العلم وراء فيزياء الأتوثانية والحاجة إلى دقة الأتوثانية

في عالم الفيزياء، تعتبر المقاييس الزمنية على مستوى الأتو ثانية مهمة للغاية لفهم العمليات التي تحدث في المستويات الأساسية للواقع. في الآونة الأخيرة، حصل ثلاثة من علماء الفيزياء على جائزة نوبل في الفيزياء لعملهم في تطوير طرق لسبر الفيزياء في هذه الفترات الزمنية الصغيرة.

الأتو ثانية هي وحدة زمنية قصيرة بشكل لا يصدق، تمثل جزءًا واحدًا فقط في 1^10 من الثانية، أو جزء من مليار من مليار من الثانية. وفي حين أن هذا المستوى من الدقة مثير للإعجاب، إلا أنه لا يزال غير سريع بما يكفي لقياس كل ما يحدث في الطبيعة. هناك أربع قوى أساسية في الطبيعة: الجاذبية، والكهرومغناطيسية، والقوة النووية الضعيفة، والقوة النووية الشديدة. يمكن لفيزياء مستوى الأتو ثانية أن تصف تفاعلات الجاذبية والكهرومغناطيسية، بالإضافة إلى معظم التفاعلات الضعيفة. ومع ذلك، فإنه لا يمكن أن يفسر التفاعلات التي تتم بوساطة القوة النووية القوية.

لفهم الكون حقًا، يجب على العلماء التعمق في عالم فيزياء الجسيمات وتحقيق دقة الاوكتو ثانية (~10^-24 ثانية). سيسمح مستوى الدقة باليكتوثانية للعلماء بدراسة وشرح جميع التفاعلات الأساسية في عالمنا.

يشرح النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات القوى الكمومية الأساسية الثلاثة في كوننا: الكهرومغناطيسية، والقوة الضعيفة، والقوة الشديدة. ومع تضمين الجاذبية، هناك حاجة إلى إجمالي 26 ثابتًا أساسيًا لفهم كوننا بشكل كامل.

تلعب سرعة الضوء دورًا حاسمًا في تجارب فيزياء الجسيمات الدقيقة. عندما تتصادم الجسيمات بسرعات قريبة من الضوء، يمكن تحليل الحطام الناتج عن الاصطدامات لإعادة بناء ما حدث أثناء الاصطدامات. تسمح سرعة الضوء للعلماء بتحويل قياسات الوقت إلى مسافة، مما يوفر معلومات قيمة حول الجسيمات المعنية.

في الختام، قدمت فيزياء مستوى الأتو ثانية رؤى قيمة حول القوى الأساسية لكوننا. ومع ذلك، لفهم تعقيدات تفاعلات الجسيمات بشكل كامل، يحتاج العلماء إلى تحقيق قدر أكبر من الدقة على مقياس زمني يوكو ثانية.

مصادر:

– جائزة نوبل في الفيزياء لتطوير طرق فحص فيزياء الأتوثانية

– تعريف الأتو ثانية: جزء واحد في 1^10 من الثانية

– تعريف اليوكتوثانية : 10^-24 ثانية

– دور سرعة الضوء في تجارب فيزياء الجسيمات الدقيقة