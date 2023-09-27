علماء الأعصاب يتصادمون حول نظرية المعلومات المتكاملة

ينخرط علماء الأعصاب في نقاش ساخن حول صحة نظرية المعلومات المتكاملة (IIT) وآثارها. وقع أكثر من 100 من كبار علماء الأعصاب مؤخرًا على خطاب يدين النظرية IIT باعتباره "علمًا زائفًا"، مشيرين إلى أصوله النفسية الشاملة وتأثيراتها على انتشار الوعي في جميع أنحاء الكون. ومع ذلك، لم يتم ذكر هذا الجانب في مقال نشرته مجلة Nature.

يفترض IIT، الذي طوره عالم الأعصاب جوليو تونوني، أن الوعي ينشأ في أي نظام حيث تتبادل المكونات المعلومات بطريقة محددة رياضيا. على الرغم من تأييد عالم الأعصاب كريستوف كوخ والفيلسوف ديفيد تشالمرز، إلا أن الكاتب العلمي جون هورغان يرى أن النظرية IIT، جنبًا إلى جنب مع جميع النظريات العامة للوعي، هي علم زائف. يقول هورغان أنه حتى الفيزياء، التي تعتبر أكثر التخصصات صرامة، مليئة بالعلوم الزائفة، مستشهدا بنظرية التضخم، ونظرية الكون المتعدد، ونظرية الأوتار كأمثلة.

ومن المثير للاهتمام أن هورغان يربط النقاش حول الوعي بقضية الإجهاض المثيرة للجدل. ويسلط الضوء على أنه كلما زاد الشعور المنسوب إلى كيانات مثل الأجنة البشرية البالغة من العمر أسبوعًا، كلما زادت الحقوق التي يجب منحها. ويشارك الموقعون على الرسالة هذا القلق، مشددين على ضرورة حماية الجمهور من المعلومات العلمية المضللة. وهذا يتماشى مع وجهة نظر هورغان بأن الصحفيين العلميين عليهم أيضًا واجب تقديم منظور عادل وصادق.

عالم الأعصاب إريك هويل، وهو متعاون وثيق مع تونوني، يدعم النظرية IIT ويتحدى اتهامات العلوم الزائفة. يحذر هويل من أن الاقتتال الداخلي والانتقادات المفرطة يمكن أن تضر بمجال أبحاث الوعي، مما قد يؤدي إلى "شتاء وعي" آخر وإعاقة التقدم. ويثير مخاوف بشأن إساءة استخدام مصطلح "التضليل العلمي"، وشبهه بتسييس موضوعات مثل نظرية التسرب المختبري لفيروس كوفيد.

في تناوله للروحية الشاملة، يوضح هويل أن المعهد الهندي للتكنولوجيا لا يعتقد أن الوعي ينتشر في كل مكان مثل المربى عبر الكون. وتشير إلى أن الوعي يقتصر على الآليات التفاعلية ذات أعلى درجة من المعلومات المتكاملة، مثل الدماغ. ومع ذلك، فإن الموقعين على الرسالة يثيرون الشكوك حول ما إذا كانت استنتاجات المعهد الدولي للتكنولوجيا بشأن تمتع الأجنة في المراحل المبكرة بالوعي ينبغي اعتبارها معلومات علمية مضللة لاعتبارات سياسية.

يكشف الجدل الدائر حول النظرية IIT عن انقسام بين علماء الأعصاب، مع وجهات نظر متضاربة حول صحتها العلمية والآثار المترتبة عليها بالنسبة لمختلف القضايا الأخلاقية والسياسية. في حين أن النقاد يدينون النزعة النفسية الشاملة باعتبارها تهديدًا لسهولة الوصول إلى الإجهاض، فإن المؤيدين يجادلون ضد رفضها باعتبارها علمًا زائفًا. ومع تطور المناقشة، يصبح من الواضح أن الخصوم الحقيقيين ليسوا قوى خارجية، بل العلماء أنفسهم.