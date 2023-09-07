ليزر ضوئي متماسك وقابل للتحكم تم تطويره من قبل باحثي التخنيون

حقق باحثون من التخنيون إنجازًا رائدًا في مجال البصريات المغزلية على المستوى الذري من خلال إنشاء ليزر مغزلي بصري من طبقة ذرية واحدة. ولا يتطلب هذا الابتكار استخدام المجالات المغناطيسية أو درجات الحرارة المبردة، مما يتجاوز حدود ما كان يعتقد أنه ممكن في هذا المجال.

يعتمد هذا الإنجاز على تفاعلات متماسكة تعتمد على الدوران بين طبقة ذرية واحدة وشبكة دوران ضوئية محصورة أفقيًا. تدعم هذه الشبكة حالات وادي الدوران عالية الجودة من خلال تقسيم الدوران الضوئي من نوع Rashba لحالة مرتبطة في السلسلة المتصلة. نُشرت نتائج هذا البحث في مجلة Nature Materials المرموقة وظهرت في موجز الأبحاث الخاص بالمجلة.

هذا الإنجاز له آثار كبيرة على كل من الظواهر الكلاسيكية والكمية المعتمدة على السبين. إنه يفتح إمكانيات جديدة للبحث الأساسي وتطوير الأجهزة الإلكترونية الضوئية التي تستخدم دوران الإلكترون والفوتون.

وأجرى الدراسة باحثون من التخنيون بالتعاون مع جامعة تل أبيب. وترتبط المجموعة البحثية المشاركة في هذه الدراسة بمركز هيلين ديلر الكمي ومعهد راسل بيري لتقنية النانو.

تمكن الباحثون من تحقيق حالات انقسام الدوران عالية الجودة من خلال بناء شبكات دوران فوتونية ذات خصائص تناظر مختلفة. تتكون هذه الشبكات من قلب غير متماثل انعكاس وكسوة غير متماثلة انعكاس مدمجة مع طبقة أحادية WS2. تعمل الطبقة الأحادية كمواد كسب وتمتلك دورانات كاذبة فريدة من نوعها في الوادي، مما يتيح التحكم النشط في مصادر الضوء الضوئية الدورانية دون الحاجة إلى مجالات مغناطيسية.

في التجاويف الدقيقة لوادي الدوران المدمج أحادي الطبقة، يتم تحقيق الليزر الاستثنائي الدوراني البصري في درجة حرارة الغرفة من خلال ردود فعل بصرية قوية. يمكن تنظيم حالة الخسارة الدنيا للنظام عن طريق استقطاب المضخة، مما يوفر التحكم في شدة الليزر والتماسك المكاني.

يفتح هذا البحث آفاقًا جديدة لتطوير مصادر الضوء الضوئية المنبعثة من السطح. كما أنه يأخذ خطوة نحو تحقيق التشابك بين إكسيتونات الوادي للحصول على المعلومات الكمومية.

يوضح تطوير هذا الليزر البصري المتماسك والقابل للتحكم إمكانات البصريات الدورانية وتطبيقاتها في مختلف المجالات.

مصادر:

– مقالة بحثية عن مواد الطبيعة (https://www.nature.com/articles/s41563-021-00940-y)

– التخنيون (https://www.technion.ac.il/en/2021/07/a-coherent-and-controllable-spin-optical-laser-from-a-single-atomic-layer/)