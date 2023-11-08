كوكب الزهرة: كشف أسرار كوكب غير مضياف

قدمت البيانات الصادرة حديثًا من تلسكوب ناسا المتقاعد رؤى رائدة حول الغلاف الجوي لكوكب الزهرة. يكشف هذا الاكتشاف الأخير، الذي نُشر في مجلة Nature Communications الشهيرة، عن وجود الأكسجين الذري على الجانب النهاري من الكوكب. وبينما كانت الأرصاد السابقة قد استنتجت هذه الظاهرة، إلا أنها تعد أول اكتشاف مباشر يؤكد وجودها.

وتوضح الدراسة أن الأكسجين، الضروري لاستمرار الحياة كما نعرفها، يتم إنتاجه عندما يتحلل ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون بسبب التعرض لأشعة الشمس على الجانب النهاري من كوكب الزهرة. وبالتالي، فإن أنماط الدورة الدموية داخل الغلاف الجوي للكوكب تنقل الأكسجين إلى الجانب الليلي أيضًا. لا يساعد هذا الاكتشاف في فهم الاختلافات الصارخة بين الغلاف الجوي للزهرة والأرض فحسب، بل يدعم أيضًا البعثات الفضائية المستقبلية إلى كوكب الزهرة.

استخدم الباحثون مرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء (SOFIA) التابع لناسا للوصول إلى هذا الاكتشاف المهم. استخدمت SOFIA، الموجودة داخل طائرة Boeing 747SP، تلسكوبها القوي الذي يبلغ طوله 2.5 متر للكشف عن وجود الأكسجين على ارتفاع 60 ميلًا تقريبًا فوق سطح كوكب الزهرة أثناء عمليات الرصد التي أجريت في نوفمبر 2021. وعلى الرغم من تقاعد SOFIA منذ ذلك الحين، إلا أن مساهماتها في المعرفة العلمية كانت دائمة. .

كوكب الزهرة، وهو كوكب بحجم الأرض يقع على مسافة مماثلة من الشمس، يحتوي على كميات مماثلة من الكربون. ومع ذلك، فهو يمتلك غلافًا جويًا كثيفًا أكثر تركيزًا بـ 50 مرة من الغلاف الجوي للأرض، مع غيوم حمض الكبريتيك التي تحيط بالكوكب. وبينما تظل درجة حرارة هذه السحب عند حوالي 86 درجة فهرنهايت، يمكن أن يصل سطح الزهرة إلى درجة حرارة حارقة تبلغ 900 درجة فهرنهايت، وهي قادرة على إذابة الرصاص.

قبل هذا الاكتشاف الأخير، ظهرت تكهنات حول إمكانية السكن على كوكب الزهرة في سنواته الأولى. لكن دراسة أجرتها جامعة شيكاغو بددت هذه المفاهيم. وكشفت عمليات المحاكاة الحاسوبية للدراسة عن إمكانيات محدودة لكوكب الزهرة في الاحتفاظ بالمياه والحفاظ على درجات حرارة معتدلة مناسبة لنشوء الحياة.

في حين أن اكتشاف الأكسجين الذري على كوكب الزهرة يعد أمرًا رائدًا، فإن الاكتشاف المبكر لغاز الفوسفين في غلافه الجوي ولّد المزيد من الإثارة. ويعتبر الفوسفين، وهو غاز قابل للاشتعال وسام على الأرض، علامة محتملة للحياة خارج كوكب الأرض. يشير هذا الاكتشاف إلى وجود كيمياء مثيرة للاهتمام داخل قمم سحب كوكب الزهرة، ويزيد من احتمال وجود حياة ميكروبية يمكنها تحمل الحموضة الشديدة.

إن الفهم المكتشف حديثًا للغلاف الجوي لكوكب الزهرة لا يعزز فهمنا للكوكب المجاور لنا فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على السعي وراء المعرفة فيما يتعلق بالكواكب الخارجية، وهي كواكب تدور حول نجوم غير شمسنا. إن إدراك سبب كون كوكب الزهرة غير مضياف بينما تزدهر الأرض أمر بالغ الأهمية في بحثنا عن بيئات صالحة للسكن خارج نظامنا الشمسي.

ومن المثير أن ثلاث بعثات قادمة - DAVINCI التابعة لناسا، و VERITAS التابعة لناسا، و EnVision التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية - تستعد للتعمق أكثر في ألغاز كوكب الزهرة. ستقوم هذه المهام باستكشاف سطح الكوكب، وتحليل براكينه، وتدقيق باطنه، على التوالي. ومن خلال الكشف عن المزيد عن كوكب الزهرة، فإننا نقترب أكثر من كشف أسرار عالمنا وإمكانية الحياة في مكان آخر في الكون.

أسئلة وأجوبة:

س: ما أهمية اكتشاف الأكسجين الذري على كوكب الزهرة؟

ج: إن اكتشاف الأكسجين الذري على كوكب الزهرة يوفر رؤى مهمة حول تكوين وعمليات الغلاف الجوي للكوكب. إنه يساعد العلماء على فهم الاختلافات الشاسعة بين كوكب الزهرة والأرض ويدعم الاستكشاف المستقبلي لكوكب الزهرة.

س: كيف تم الكشف عن الأكسجين الذري؟

ج: استخدم الباحثون مرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء (SOFIA) التابع لناسا للكشف المباشر عن الأكسجين الذري على كوكب الزهرة. استخدمت SOFIA تلسكوبها الذي يبلغ قطره 2.5 متر والموجود داخل طائرة Boeing 747SP لمراقبة وتحليل الغلاف الجوي للكوكب.

س: ما هي البعثات القادمة إلى كوكب الزهرة؟

ج: هناك ثلاث بعثات قيد الإعداد حاليًا - DAVINCI التابعة لناسا، وVERITAS التابعة لناسا، وEnVision التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية. ستهبط دافينشي مسبارًا على سطح كوكب الزهرة، وستقوم فيريتاس برسم خريطة لبراكين الكوكب من المدار، وستقوم إنفيجن بتحليل الجزء الداخلي للكوكب ومراقبة الغازات النزرة في الغلاف الجوي.