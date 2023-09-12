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علوم

استخدام الساعات الذرية للكشف عن المادة المظلمة

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 12، 2023
استخدام الساعات الذرية للكشف عن المادة المظلمة

اقترح علماء من جامعة ساسكس والمختبر الفيزيائي الوطني في المملكة المتحدة طريقة جديدة لاكتشاف بعض الجسيمات منخفضة الكتلة التي يمكن أن تكون جزءًا من المادة المظلمة بعيدة المنال. من المعروف أن المادة المظلمة، على الرغم من عدم ملاحظتها بشكل مباشر، لها تأثيرات على الكون لا يمكن تفسيرها من خلال نماذجنا الفيزيائية الحالية.

ويقترح الباحثون أن الساعات الذرية، المعروفة بدقتها غير المسبوقة في ضبط الوقت، يمكن استخدامها للكشف عن هذه الجسيمات. تقيس الساعات الذرية التذبذبات الصغيرة للذرات أثناء انتقالها بين حالات الطاقة. من المحتمل أن يتم اكتشاف أي اضطراب ناتج عن تفاعل جسيمات المادة المظلمة الخفيفة جدًا مع جزيئات المادة العادية بواسطة هذه الساعات.

اقترحت الدراسة أولاً نماذج نظرية لقياس التغيرات في توقيت الساعة الذرية. وللتحقق من صحة نهجهم، أخذ الباحثون بعد ذلك قراءات من الساعات الذرية الموجودة. ستكون الخطوة التالية هي إجراء تجربة حيث يمكن مقارنة ساعتين ذريتين، بحيث تكون إحداهما أكثر عرضة للتغيرات في الثوابت الأساسية.

في هذه الدراسة بالذات، تم فحص ثابتين أساسيين: ثابت البنية الدقيقة ونسبة كتلة الإلكترون إلى البروتون. يمكن أن تتعطل كل من هذه الثوابت من خلال التفاعلات مع بعض الجسيمات الخفيفة، مثل المحور الافتراضي، والذي يُنظر إليه على أنه مسؤول عن تأثيرات المادة المظلمة. ومن خلال قياس حجم هذه الاضطرابات، يمكن الإشارة إلى وجود الجسيمات.

للساعات الذرية تطبيقات بعيدة المدى تتجاوز قياس الوقت. لقد تم استخدامها لدراسة الانزياح الأحمر الجاذبية، واستكشاف فيزياء الكم، والبحث في طرق نقل وتخزين المعلومات الكمومية. والآن، مع إمكانية استخدام الساعات الذرية ككاشفات للمادة المظلمة، يمكن لهذه الأدوات أن تفتح مجالًا جديدًا للبحث.

ويؤكد الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها لا تعتمد على نظريات موجودة مسبقًا، وأن النماذج التي طوروها تتمتع بالمرونة اللازمة لتطبيقها على ظواهر أخرى غير مفسرة. وتوفر الدراسة، التي نُشرت في مجلة New Journal of Physics، وسيلة واعدة لمراقبة وفهم المادة المظلمة الغامضة.

التعاريف:
– الساعات الذرية: أدوات تقيس الوقت باستخدام تذبذبات الذرات أثناء انتقالها بين حالات الطاقة، والمعروفة بدقتها الاستثنائية.
– المادة المظلمة: شكل غامض من المادة لا يبعث الضوء ولا يمتصه ولا يعكسه، ويُستدل على وجوده من تأثيرات جاذبيته على المادة المرئية.
– الثوابت الأساسية: القيم التي تصف قوانين الكون، مثل ثابت البنية الدقيقة ونسبة كتلة الإلكترون إلى البروتون.
- الأكسيون: جسيم افتراضي مرشح محتمل للمادة المظلمة.

مصادر:
– جامعة ساسكس
– المختبر الفيزيائي الوطني
– المجلة الجديدة للفيزياء

By غابرييل بوتا

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