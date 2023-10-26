مهمة AWE: كشف أسرار موجات الغلاف الجوي من الفضاء

من المقرر إطلاق مهمة ناسا القادمة لتجربة الموجات الجوية (AWE) في نوفمبر 2023، بهدف تسليط الضوء على عالم الموجات الجوية الرائع باستخدام ظاهرة كونية تُعرف باسم التوهج الهوائي. تم تشييد AWE من قبل مختبر ديناميكيات الفضاء التابع لجامعة ولاية يوتا الموقرة، وسيتم ربطه بالجزء الخارجي من محطة الفضاء الدولية، مما يوفر رؤى غير مسبوقة لهذه الموجات الغامضة.

موجات الجاذبية الجوية (AGWs) هي تموجات في الهواء تنشأ في المقام الأول من الأحداث الجوية الشديدة مثل الأعاصير والأعاصير والعواصف الرعدية. يمكن لهذه الموجات أن ترفع جيوبًا من الهواء الكثيف إلى الغلاف الجوي قبل أن تهبط، تاركة أنماطًا متموجة مميزة في السحب. ومع ذلك، فإن AGWs لا تتوقف عند هذا الحد، فهي تواصل رحلتها إلى الفضاء، مما يساهم في عالم الطقس الفضائي المتغير باستمرار والذي يمكن أن يؤثر على إشارات الأقمار الصناعية والاتصالات.

تتمحور مهمة AWE الرائدة حول قياس AGWs على ارتفاع حوالي 54 ميلاً (87 كيلومترًا)، وتحديدًا عند منتصف الطريق - المنطقة الحدودية بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء. ومن خلال مراقبة فترة انقطاع الطمث باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء، ستقوم AWE بقياس حجم وقوة وتشتت AGWs بطريقة لم يتم تحقيقها من قبل. تقنيتها المتقدمة قادرة على اكتشاف التموجات ذات النطاق الأقصر في الوهج الهوائي والتي فاتتها المهام الأخرى سابقًا.

وتسلط روث ليبرمان، عالمة مهمة AWE في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، الضوء على تفرد هذه المهمة، مؤكدة أن AWE ستكون قادرة على حل الموجات على نطاق أفقي أدق مقارنة بالأقمار الصناعية الأخرى. ستعمل هذه القدرة على تعزيز فهمنا للديناميكيات المعقدة لـ AGWs وتأثيرها على الغلاف الجوي العلوي.

يكمن قلب مهمة AWE في أداة رسم خرائط درجة حرارة الميزوسفير المتقدمة (AMTM). يتألف AMTM من أربعة تلسكوبات، وسيقوم بمسح الطبقة المتوسطة وقياس سطوع الضوء عند أطوال موجية محددة. ومن خلال تحليل السطوع النسبي لأطوال موجية مختلفة، ستقوم AWE بإنشاء خرائط لدرجة الحرارة وكشف النقاب عن حركة AGWs عبر الغلاف الجوي.

هذه المهمة الرائدة ليست مجرد مسعى علمي ولكنها أيضًا خطوة حاسمة نحو فهم كيفية تفاعل طقس الأرض مع الطقس الفضائي. إنه يحمل أهمية كبيرة في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والتتبع في المدار. ومن خلال منظورها غير المسبوق من محطة الفضاء الدولية، تهدف AWE إلى مشاركة بياناتها ونتائجها القيمة مع المجتمع العلمي والجمهور.

للتعمق أكثر في تعقيدات مهمة AWE واكتشافاتها الرائدة، قم بزيارة الموقع الرسمي لمهمة AWE على [URL]. اكتشف ألغاز الموجات الجوية وشاهد تأثير AGWs كما لم يحدث من قبل.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي الموجات الجوية؟

الموجات الجوية، والمعروفة أيضًا باسم موجات الجاذبية الجوية (AGWs)، هي تموجات في الهواء تنشأ من أحداث الطقس الشديدة، مثل الأعاصير والأعاصير والعواصف الرعدية. يمكن لهذه الموجات أن تنتشر من الغلاف الجوي السفلي إلى الفضاء. كيف يقيس AWE الموجات الجوية؟

يقيس AWE الموجات الجوية عن طريق تسجيل الاختلافات في توهج الهواء باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء. تقوم الأداة التي تسمى مخطط درجة حرارة الميزوسفير المتقدم (AMTM) بمسح فترة الميزوسفير وقياس سطوع الضوء عند أطوال موجية محددة. ومن خلال تحليل السطوع النسبي لأطوال موجية مختلفة، تقوم AWE بإنشاء خرائط لدرجة الحرارة تكشف عن حركة موجات الغلاف الجوي. ما أهمية دراسة الموجات الجوية؟

تعد دراسة الموجات الجوية أمرًا بالغ الأهمية لفهم التفاعلات المعقدة بين طقس الأرض والطقس الفضائي. ويمكن أن يساعد الباحثين على فهم تأثير الموجات الجوية على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والتتبع في المدار. كيف سيتم مشاركة نتائج AWE؟

بعد تركيبه على محطة الفضاء الدولية، يهدف فريق مهمة AWE إلى مشاركة بيانات الجهاز ونتائجه مع المجتمع العلمي والجمهور، مما يعزز فهمًا أكبر لموجات الغلاف الجوي وتأثيراتها.