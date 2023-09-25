دوائر خرافية غامضة وجدت في الصحاري عبر ثلاث قارات

كشف تقييم عالمي شامل أن الدوائر الخيالية، وهي بقع قاحلة غامضة من الأرض تنتشر في صحاري ناميبيا وأستراليا، أكثر انتشارا مما كان يعتقد سابقا. وتظهر هذه "الأرصفة" الدائرية القاحلة في المناطق الصحراوية، وتتميز بأرضها الجافة العارية المحاطة بالنباتات العشبية المنخفضة. وحدد التقييم 263 موقعًا عبر ثلاث قارات، بما في ذلك دول مثل ناميبيا وأستراليا والساحل ومدغشقر وغرب آسيا الأوسط. تقدم الدراسة التي أجراها عالم البيئة إميليو جيرادو من جامعة أليكانتي في إسبانيا، رؤى قيمة حول البيئة والجغرافيا الحيوية لهذه الأنماط النباتية المثيرة للاهتمام.

لا يزال سبب ظهور الدوائر الخيالية غير مؤكد، على الرغم من أن الاقتراح القائل بأن النمل الأبيض يلعب دورًا قد تمت مناقشته على نطاق واسع. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة والمعرفة القديمة إلى أن الحشرات الصغيرة قد تكون متورطة بالفعل. وتنص فرضية أخرى على أن الدوائر تساعد الغطاء النباتي على تحسين موارد المياه الشحيحة. ومع ذلك، فإن التفاوت في أنماط الصرف بين ناميبيا وأستراليا يزيد من تعقيد هذه النظرية. كما تم النظر أيضًا في فكرة إطلاق أنواع نباتية أخرى للسموم، ولكن تم استبعادها منذ ذلك الحين.

تناولت الدراسة التحدي المتمثل في الوصول إلى هذه المناطق غير المضيافة لإجراء الأبحاث باستخدام صور الطائرات بدون طيار وصور الأقمار الصناعية. أجرى الباحثون مسحًا منهجيًا باستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة واستخدموا التعلم الآلي لتحليل أكثر من نصف مليون قطعة أرض في جميع أنحاء العالم. حدد التحليل 263 موقعًا بأنماط نباتية تشبه الدائرة الخيالية، مما أدى إلى توسيع التوزيع المعروف ليشمل بلدانًا وقارات جديدة مثل الساحل والصحراء الغربية والقرن الأفريقي ومدغشقر وجنوب غرب آسيا ووسط وجنوب غرب أستراليا.

ووجد الباحثون سمات مشتركة بين جميع مواقع الدوائر الخيالية، بما في ذلك البيئة الصحراوية الجافة والقاحلة، ودرجات الحرارة المرتفعة، وموسمية هطول الأمطار العالية، والتربة الفقيرة بالمغذيات، ومحتوى الرمال العالي. علاوة على ذلك، اكتشفت الدراسة أن المناطق ذات الحلقات الخيالية تظهر إنتاجية نباتية أكثر استقرارًا مع مرور الوقت مقارنة بالمناطق المحيطة التي لا تحتوي على حلقات خرافية. ستساعد هذه المعلومات في تضييق نطاق سبب هذه التكوينات الغامضة من خلال تحديد العوامل الخاصة بالمنطقة التي تساهم في ظهورها.

الأطلس العالمي الذي أنتجته هذه الدراسة لا يوسع فهمنا للجغرافيا الحيوية للدوائر الخيالية فحسب، بل يمكّن أيضًا من إجراء أبحاث مستقبلية حول الآثار الوظيفية لأنماط الغطاء النباتي هذه. يعد فهم الآليات الكامنة وراء الدوائر الخيالية أمرًا ضروريًا لدراسة استقرار النظام البيئي ومرونته في مواجهة تغير المناخ.

مصادر:

- وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم