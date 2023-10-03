عينات الكويكب من بينو تعود بأمان إلى الأرض

عادت عينات من الكويكب بينو، يوم الأحد 24 سبتمبر، إلى الأرض بنجاح. وجاء ذلك نتيجة مهمة قامت بها المركبة الفضائية التابعة لناسا أوزيريس-ريكس، والتي تم إطلاقها عام 2016 بهدف جمع عينات من الكويكب وإعادتها إلى الأرض. وصلت المركبة الفضائية إلى بينو في عام 2018، حيث أمضت عامين في رسم خرائط ودراسة سطح الكويكب قبل إجراء الاتصال وجمع عينة.

بينو، الذي تم اكتشافه عام 1999، هو كويكب مستدير يبلغ حجمه حوالي نصف كيلومتر. ويُعتقد أنها بقايا كويكب أكبر ربما اصطدم بصخرة فضائية أخرى في الماضي البعيد. تركيبة بينو غنية بالكربون، مما يجعلها هدفًا قيمًا للدراسة. ومن خلال تحليل عينات من بينو، يأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة حول تكوين نظامنا الشمسي والخطر المحتمل لتأثيرات الكويكبات على الأرض.

تمثل مهمة OSIRIS-Rex ثاني محاولة ناجحة لناسا لإعادة المواد من الفضاء السحيق. قامت أول مهمة آلية لإعادة العينات، وهي مهمة جينيسيس، بالتقاط جزيئات الرياح الشمسية ولكن لسوء الحظ، أدت مرحلة الاسترداد إلى تلوث الجزيئات. ومن ناحية أخرى، نجحت مهمة ستاردست في استرداد المواد من ذيل المذنب وايلد-2.

بعد مغادرة مدار بينو، بدأت المركبة الفضائية أوزيريس-ريكس رحلتها إلى الأرض في مايو 2021. وفي 24 سبتمبر 2023، عادت كبسولة استعادة العينات التي تحتوي على عينات بينو إلى الغلاف الجوي للأرض وهبطت بسلام في صحراء يوتا. وسيتم تخزين العينات في بيئة معقمة في مركز جونسون الفضائي التابع لناسا قبل توزيعها على المختبرات العلمية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كندا.

لعب العلماء الكنديون دورًا مهمًا في المهمة، حيث قاموا بتطوير وتوفير مقياس الارتفاع بالليزر البصري لتحديد أفضل موقع لهبوط المركبة الفضائية على بينو. ونتيجة لذلك، سيحصلون على ما يقرب من أربعة بالمائة من العينة المعادة للدراسة. ومن المتوقع أن تقدم عينات بينو رؤى قيمة حول تكوين النظام الشمسي وإمكانية الحياة على الأجرام السماوية الأخرى.

المصادر: ناسا، أيه بي سي نيوز