تتبع الكويكب: PDCO التابع لناسا يبحث عن النهج القريب

يواصل مكتب تنسيق الدفاع التابع لناسا (PDCO) مراقبته الدؤوبة للأجسام القريبة من الأرض (NEOs)، مع الإصدار الأخير للمعلومات حول كويكب عابر. وفي 21 نوفمبر، من المتوقع أن يصل الكويكب 2023 VW5 إلى مسافة 1.7 مليون كيلومتر من الأرض. على الرغم من عدم تصنيفها على أنها كويكب يحتمل أن يكون خطيرًا، إلا أن هذه الصخرة الفضائية ستوفر لقاء قريب.

الكويكب 2023 VW5، وهو عضو في مجموعة كويكبات أتن، يشترك في خصائصه مع الكويكبات القريبة من الأرض (NEAs) التي تعبر الأرض مع محاور شبه رئيسية أصغر من محور الأرض. سُميت على اسم الكويكب 2062 آتون، وهو الأول من نوعه، وقد تم تحديد هذه الأجسام القريبة من الأرض في البداية من قبل عالمة الفلك الأمريكية إليانور هيلين في عام 1976 في مرصد بالومار.

ويبلغ عرض الكويكب 89 VW2023 حوالي 5 قدمًا، ويمكن مقارنته بحجم طائرة. وبينما تتجاوز أبعادها أبعاد كويكب تشيليابينسك الذي تسبب في دمار في روسيا عام 2013، فإن هذه الصخرة الفضائية المقتربة لا تشكل أي خطر على البشرية نظرا لصغر حجمها نسبيا.

ومن المثير للدهشة أن هذه ليست المرة الأولى التي يقترب فيها الكويكب 2023 VW5 من الأرض. ويظهر التاريخ المسجل أنه في 4 سبتمبر 1901، مر الكويكب بكوكبنا على مسافة 69 مليون كيلومتر. وبعد مروره في 21 نوفمبر 2021، سيحدث الاقتراب التالي في 26 أغسطس 2026، على مسافة 36 مليون كيلومتر.

يستخدم علماء الفلك والباحثون تقنيات مختلفة، بما في ذلك استخدام الخوارزميات، لاكتشاف وتتبع الكويكبات. نشر علماء جامعة واشنطن دراسة كشفت عن اكتشاف كويكب يحتمل أن يكون خطيرا باستخدام خوارزمية تسمى HelioLinc3D. أثناء اختبار الخوارزمية في هاواي، اكتشفت الكويكب 2022 SF289، وهو صخرة فضائية ضخمة يبلغ عرضها حوالي 600 قدم. وعلى الرغم من حجمه، فإن هذا الكويكب لا يشكل أي خطر مباشر على الأرض.

تعتمد خوارزمية HelioLinc3D على مجموعة بيانات روبن الشاملة لتحديد ومراقبة الكويكبات. ومن خلال هذه التقنيات المتقدمة، يمكن للعلماء الاستمرار في تعزيز فهمنا واستعدادنا للتهديدات السماوية المحتملة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو الجسم القريب من الأرض (NEO)؟

ج: الجسم القريب من الأرض (NEO) هو أي كويكب أو مذنب يقع ضمن مسافة 1.3 وحدة فلكية (حوالي 195 مليون كيلومتر) من الأرض.

س: ما هو الكويكب الذي يحتمل أن يكون خطيرًا؟

ج: الكويكب الذي يحتمل أن يكون خطيرًا (PDA) هو كويكب قد يشكل تهديدًا للأرض نظرًا لحجمه وقربه.

س: كيف يتم تتبع الكويكبات؟

ج: يستخدم علماء الفلك أساليب مختلفة لتتبع الكويكبات، بما في ذلك التلسكوبات الأرضية والمراصد الفضائية والخوارزميات التي تحلل البيانات لتحديد مساراتها والتنبؤ بها.

س: ما أهمية مجموعة كويكبات أتون؟

ج: مجموعة كويكبات أتون هي فئة من الكويكبات القريبة من الأرض العابرة للأرض (NEAs) ذات مدارات أصغر من مدار الأرض. وقد تم تسميتها على اسم أول كويكب تم اكتشافه من هذا النوع، وهو 2062 آتون.

س: كيف تساعد الخوارزميات في الكشف عن الكويكبات؟

ج: تستخدم الخوارزميات، مثل HelioLinc3D، مجموعات بيانات كبيرة لتحديد الكويكبات وتتبعها. ومن خلال تحليل الأنماط والمسارات، تساعد هذه الخوارزميات العلماء في جهودهم المستمرة لرصد التهديدات المحتملة من الفضاء.