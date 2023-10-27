خطر ارتفاع مستويات سطح البحر: ذوبان الغطاء الجليدي في جرينلاند

تحت سطح شواطئنا البريطانية الخلابة يكمن خطر وشيك لفت انتباه العلماء في جميع أنحاء العالم. ويشكل الارتفاع المتسارع في مستوى سطح البحر، إلى جانب تأثير العواصف الشتوية المتزايدة القوة، تهديدًا خطيرًا للمناظر الطبيعية الساحلية لدينا. مع استمرار ارتفاع درجة حرارة مناخ الأرض، فإن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه الظاهرة المثيرة للقلق هو الغطاء الجليدي في جرينلاند.

يمتد الغطاء الجليدي في غرينلاند على مساحة مثيرة للإعجاب تبلغ 3 كيلومترات (أقل بقليل من ميلين)، ويحمل في أعماقه المتجمدة القدرة على رفع مستويات سطح البحر العالمية بمقدار مذهل 2 أمتار (7 قدمًا)، في حالة ذوبانه تمامًا. وفي السنوات الأخيرة، تزايدت الحاجة الملحة إلى فهم نقطة اللاعودة، والتي عندها يصبح ذوبان جرينلاند أمراً لا رجعة فيه.

وقد سلطت دراسة مثيرة للتفكير نشرت في مجلة الطبيعة المرموقة الضوء على هذه اللحظة المحورية. ويكشف أن عتبة الذوبان الذي لا رجعة فيه تقع ضمن نطاق درجة حرارة يتراوح بين 1.7 إلى 2.3 درجة مئوية (3.1 إلى 4.1 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة. والأمر المثير للقلق هو أننا تجاوزنا بالفعل الحد الأدنى لهذا النطاق لعدة أشهر هذا العام. ومع التوقعات الحالية التي تشير إلى ارتفاع محتمل في درجات الحرارة العالمية بما قد يصل إلى 3 درجات مئوية (5.4 درجة فهرنهايت) بحلول نهاية هذا القرن، فإننا نجد أنفسنا قريبين للغاية من نقطة التحول هذه.

وفي حين أن عملية الذوبان ستتكشف تدريجياً، مما يوفر للمجتمعات بعض الوقت للتكيف والانتقال إلى الداخل، إلا أن هناك بصيص من الأمل موضح في البحث. وإذا تمكنا من كبح ارتفاع درجة الحرارة وإعادتها إلى علامة 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت)، فإن عملية الذوبان ستتوقف في النهاية. ومع ذلك، يحذر العلماء من أن حتى الوصول إلى هذا الهدف لن ينقذنا من العواقب التي نواجهها بالفعل. وبحلول الوقت الذي نحقق فيه انخفاضًا في درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، ستكون سواحلنا تواجه بالفعل مستويات سطح البحر أعلى بمقدار 2 إلى 3 أمتار (6.5 إلى 9.8 قدم) مما هي عليه اليوم.

ولم تكن الحاجة الملحة إلى التحرك أكثر وضوحا من أي وقت مضى. مع تكثيف الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، من الأهمية بمكان أن نعترف بخطورة الوضع والعمل على تخفيف تأثيره. إن الفشل في القيام بذلك من شأنه أن يغير إلى الأبد المناظر الطبيعية الساحلية لدينا، ويغمر الشواطئ والمنحدرات الثمينة تحت الأمواج القاسية للبحر المرتفع.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو المساهم الرئيسي في ارتفاع مستوى سطح البحر؟

ج: إن الغطاء الجليدي في جرينلاند، بحجمه الهائل وقدرته على رفع مستوى سطح البحر بمقدار 7 أمتار (23 قدمًا) إذا ذاب بالكامل، هو أحد المساهمين الرئيسيين في الزيادة الحالية في مستويات سطح البحر.

س: ما هي عتبة درجة الحرارة اللازمة لذوبان الغطاء الجليدي في جرينلاند بشكل لا رجعة فيه؟

ج: وفقاً لدراسة نشرت في مجلة Nature، من المتوقع أن يحدث ذوبان الغطاء الجليدي في جرينلاند بشكل لا رجعة فيه في نطاق درجة حرارة يتراوح بين 1.7 إلى 2.3 درجة مئوية (3.1 إلى 4.1 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الصناعة.

سؤال: ما مدى اقترابنا من الوصول إلى نقطة التحول في الذوبان الذي لا رجعة فيه؟

ج: لقد تجاوزنا بالفعل الحد الأدنى لنطاق عتبة درجة الحرارة لعدة أشهر هذا العام. ومع توقعات درجات الحرارة العالمية التي تشير إلى ارتفاع يصل إلى 3 درجات مئوية (5.4 درجة فهرنهايت) بحلول نهاية هذا القرن، فإننا نجد أنفسنا قريبين بشكل خطير من نقطة التحول.

س: هل يمكننا إيقاف عملية الذوبان عن طريق خفض درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت)؟

ج: على الرغم من أن الوصول إلى هذا الهدف من شأنه أن يوقف الذوبان في نهاية المطاف، إلا أنه لن يزيل العواقب التي نعاني منها بالفعل. وبحلول الوقت الذي تنخفض فيه درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، تكون مستويات سطح البحر قد ارتفعت بالفعل بمقدار 2 إلى 3 أمتار (6.5 إلى 9.8 قدم) مقارنة بالمستويات الحالية.