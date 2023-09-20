"الحفارون" المتحمسون الذين اكتشفوا كنوز ما قبل التاريخ في غرب كوينزلاند

يعمل أحد عشر فردًا مسلحين بالمعاول والفرش والمجارف معًا بجد للكشف عن بقايا هيكل عظمي رائع لديناصور عمره 95 مليون عام. يقضي هؤلاء المتطوعون الهواة أيامهم في تجريف التربة أسفل محطة بلمونت، وهي منشأة تقع في بلدة وينتون النائية بولاية كوينزلاند. وبينما تضربهم الشمس الحارقة، يظل هؤلاء "الحفارون" المتفانون في حالة معنوية عالية أثناء بحثهم عن عظام ما قبل التاريخ.

ومن بين هؤلاء المتطوعين المتحمسين علي كالفي، الذي وصف نفسه بأنه "مأساة ديناصور" والذي شارك في الحفريات منذ عام 2008. وفي الواقع، انضمت السيدة كالفي إلى 14 عملية حفر في المجمل، بل إنها انتقلت إلى وينتون مع شريكها للتطوع في متحف عصر الديناصورات. تقضي خمسة أيام في الأسبوع في المختبر لتحضير العينات للعرض.

أصبحت أستراليا، بما توفره من فرص تطوعية يمكن الوصول إليها، واحدة من أكثر المواقع المفضلة على مستوى العالم للعلماء المواطنين المهتمين بالديناصورات. وقد برزت مدينة وينتون، على وجه الخصوص، باعتبارها عاصمة الديناصورات في البلاد. أدى افتتاح متحف عصر الديناصورات في عام 2009 على يد ديفيد إليوت، إلى جعل المدينة وجهة شهيرة للسياحة القديمة، حيث ساهم بحوالي 70 مليون دولار سنويًا في صناعة السياحة في المناطق النائية في كوينزلاند.

بالنسبة لمنطقة تعاني من الجفاف وانخفاض عدد السكان، جلب نجاح المتحف الدعم الاقتصادي الذي كانت في أمس الحاجة إليه. شهد أمين علم الحفريات في المتحف، ماثيو هيرن، الاهتمام المتزايد بماضي كوينزلاند ما قبل التاريخ ويعتبره بمثابة دفعة هائلة للمجتمعات النائية.

يجري متحف عصر الديناصورات عمليات حفر لمدة أسبوع في المناطق النائية لأكثر من عقدين من الزمن، مما يساهم في الاكتشاف المستمر لحفريات جديدة. يمكن أن يكون اكتشاف هذه العظام، حتى تلك الصغيرة مثل الممحاة، أمرًا صعبًا في المناطق النائية الشاسعة والجرداء في المناطق النائية في كوينزلاند. ومع ذلك، فإن شغف وتفاني الأشخاص العاديين المشاركين في هذه الحفريات أدى إلى اكتشافات غير عادية.

يشكل المتقاعدون، الذين غالبًا ما يكون لديهم شغف مدى الحياة بالديناصورات، جزءًا كبيرًا من المشاركين في الحفر. يريد هؤلاء الأفراد، بمهاراتهم وطاقتهم الوفيرة، المساهمة في شيء ذي معنى خلال سنوات تقاعدهم. تعرب كارين دين، وهي متقاعدة سافرت أكثر من 25 ساعة بالقطار والحافلة للانضمام إلى عملية الحفر، عن سعادتها باحتمال العثور على شيء عمره ملايين السنين.

أحد الاكتشافات المميزة بشكل خاص خلال هذه الحفريات هو الصربوديات طويلة العنق، والتي يُعتقد أنها أكبر ديناصورات في أستراليا. من المرجح أن العظام التي يتم اكتشافها حاليًا تنتمي إلى نفس النوع الذي اكتشف منه الرعاة ديفيد إليوت عظم فخذ متحجر في عام 1999. يحمل هذا الصربود، الملقب بإليوت، أهمية شخصية كبيرة بالنسبة للسيد إليوت، حيث أثر اكتشافه بشكل كبير على حياته.

لقد أدى شغف وتفاني عشاق الديناصورات الشرسين إلى تحويل هذا الجذب السياحي الذي كان ضئيلًا في السابق إلى صناعة مزدهرة تجتذب الزوار من جميع أنحاء العالم. للمضي قدمًا، يواصل المنقبون والعلماء سعيهم لاكتشاف كنوز جديدة، مما يجعل المناطق النائية في كوينزلاند وجهة أساسية لمحبي الديناصورات في جميع أنحاء العالم.

مصادر:

– ABC ويسترن كوينزلاند: هايدي شيهان – [سيتم استبدال الرابط]