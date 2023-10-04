صورة مذهلة لـ NGC 4654: مجرة ​​حلزونية متوسطة في عنقود العذراء

التقط تلسكوب هابل الفضائي صورة مذهلة للمجرة الحلزونية المتوسطة NGC 4654. تقع هذه المجرة في كوكبة العذراء، وتتميز بملامح حلزونية غير مقيدة وغير مقيدة. مركزها المشرق وأذرعها المرصعة بالنجوم تجعلها مشهدًا آسرًا. تقع NGC 4654 شمال خط الاستواء السماوي مباشرة، مما يجعلها مرئية من نصفي الكرة الشمالي والجنوبي. وتبعد هذه المجرة عن الأرض حوالي 55 مليون سنة ضوئية.

NGC 4654 هي من بين مجرات عنقود العذراء التي تظهر توزيعًا غير متماثل للنجوم وغاز الهيدروجين المحايد. ويعتقد علماء الفلك أنه ربما يخضع لعملية تسمى “تجريد ضغط الكبش”. عندما تتحرك هذه المجرة عبر البلازما شديدة الحرارة المعروفة باسم الوسط الداخلي في عنقود مجرات العذراء، تمارس قوة الجاذبية ضغطًا على NGC 4654. هذا الضغط، المشابه للإحساس بالرياح في يوم ساكن لراكب الدراجة النارية، يجرد المجرة من طاقتها. غاز. ونتيجة لذلك، تشكل ذيل طويل ورفيع من غاز الهيدروجين على الجانب الجنوبي الشرقي من NGC 4654.

ومن المثير للاهتمام أن معظم المجرات التي تعاني من تجريد الضغط تمتلك الحد الأدنى من الغاز البارد، مما يعيق قدرتها على تكوين نجوم جديدة. ومع ذلك، تحافظ NGC 4654 على معدلات تكوين النجوم المتوافقة مع المجرات ذات الحجم المماثل. ويشير هذا إلى أن NGC 4654 يعد استثناءً لهذا النمط.

شهدت NGC 4654 أيضًا تفاعلًا مع المجرة المرافقة NGC 4639 منذ حوالي 500 مليون سنة. أدت تأثيرات الجاذبية لـ NGC 4639 إلى تجريد الغاز على طول حافة NGC 4654، مما أدى إلى منع تكوين النجوم في تلك المنطقة. وبالتالي، أدى هذا التفاعل إلى التوزيع غير المتماثل للنجوم داخل NGC 4654.

يدرس العلماء مجرات مثل NGC 4654 لفهم العلاقة بين النجوم الشابة والغاز البارد الذي تتشكل منه بشكل أفضل. ويلعب تلسكوب هابل الفضائي، الذي تديره وكالة ناسا، دورا حاسما في التقاط مثل هذه الصور المذهلة، مما يسمح للباحثين بالتعمق في أسرار الكون.

مصادر:

- تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا، وكالة الفضاء الأوروبية، وج. لي (معهد علوم التلسكوب الفضائي)؛ المعالجة: غلاديس كوبر (ناسا/ الجامعة الكاثوليكية الأمريكية)