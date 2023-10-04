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Astroscale تحصل على تمويل بقيمة 80 مليون دولار من الوزارة اليابانية لمهمة الفضاء غير المرغوب فيه

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 4، 2023
Astroscale تحصل على تمويل بقيمة 80 مليون دولار من الوزارة اليابانية لمهمة الفضاء غير المرغوب فيه

حصلت شركة Astroscale، وهي شركة لإزالة الحطام الفضائي، على تمويل يصل إلى 80 مليون دولار من وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية (MEXT) لمهمة مهمة لمكافحة النفايات الفضائية. سيمكن هذا التمويل شركة Astroscale من تطوير مهمة فحص تجريبية في المدار تهدف إلى تصوير وتشخيص قمر صناعي معطل في الفضاء.

تم اختيار Astroscale لهذا المشروع من خلال برنامج MEXT's Small and Business Innovation Research، ومن المقرر أن يستمر المشروع حتى مارس 2028. وتقدر القيمة الإجمالية للمشروع بحوالي 12 مليار ين (حوالي 80 مليون دولار أمريكي).

لن يدعم التمويل Astroscale في تطوير التكنولوجيا المطلوبة للعمل المداري المعقد فحسب، بل سيعزز أيضًا قدراتهم في فحص وتوصيف مختلف المركبات الفضائية النشطة وأجسام الحطام الكبيرة في الفضاء. تركز شركة Astroscale، التي يقع مقرها الرئيسي في اليابان ولديها فروع في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل، على تطوير حلول مبتكرة لمعالجة المشكلة المتزايدة للحطام الفضائي.

أصبح الحطام الفضائي مشكلة ملحة في السنوات الأخيرة، مع وجود الآلاف من الأقمار الصناعية البالية، ومنصات الصواريخ، وغيرها من الحطام التي تدور حول الأرض. تشكل هذه النفايات الفضائية مخاطر كبيرة على الأقمار الصناعية العاملة والبعثات الفضائية المأهولة. وتتوافق مهمة Astroscale مع الجهود العالمية لمعالجة هذه المشكلة وضمان بيئة فضائية مستدامة وآمنة لاستكشاف الفضاء في المستقبل.

إن خبرة Astroscale في إزالة الحطام الفضائي وتعاونها مع وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية ستمكنهم من لعب دور حيوي في التخفيف من المخاطر التي تشكلها النفايات الفضائية. يمثل هذا التمويل خطوة مهمة إلى الأمام في جهودهم لجعل الفضاء أكثر أمانًا ونظافة للجميع.

مصادر:
– موقع الفضاء.كوم
- موقع أستروسكيل

By فيكي ستافروبولو

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