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المركبة الفضائية لإزالة الحطام التابعة لشركة Astroscale جاهزة للإطلاق، لكنها تأخرت بسبب فشل مختبر الصواريخ مؤخرًا

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 28، 2023
المركبة الفضائية لإزالة الحطام التابعة لشركة Astroscale جاهزة للإطلاق، لكنها تأخرت بسبب فشل مختبر الصواريخ مؤخرًا

اكتملت عملية إزالة الحطام النشطة من Astroscale بواسطة المركبة الفضائية Astroscale-Japan (ADRAS-J)، المصممة لفحص وإزالة المرحلة العليا المتبقية في مدار أرضي منخفض، وجاهزة لمهمتها. ستلتقي ADRAS-J بالمرحلة العليا من صاروخ H-2A الذي تم إطلاقه في عام 2009 وتفحصها. وستستخدم المركبة الفضائية، التي تزن 150 كيلوغرامًا، كاميرات لتوصيف الحطام بشكل أفضل من أجل مهمة إزالة مستقبلية.

أبرز جين فوجي، كبير مهندسي Astroscale، أهمية هذه المهمة، مشيرًا إلى أنها أول محاولة في العالم للاقتراب بأمان من قطعة كبيرة من الحطام وتوصيفها من خلال عمليات الالتقاء والقرب (RPO). سيعرض ADRAS-J الجوانب الرئيسية لتقنيات RPO، بما في ذلك الإطلاق في المدار المناسب، والملاحة المطلقة والنسبي، والتحليق حول كائن العميل.

وشدد مايك ليندسي، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Astroscale، على أهمية فهم كيفية سلوك الحطام في الفضاء لإدارة البيئة ومعالجتها بشكل أفضل. سيوفر ADRAS-J بيانات قيمة عن الحطام ويساعد في تحديد ما إذا كانت الأدوات والبيانات اللازمة متاحة لمهام إزالة الحطام المستقبلية.

يعد ADRAS-J الخاص بـ Astroscale المرحلة الأولى من برنامج عرض الإزالة التجارية للحطام (CRD2) الذي بدأته وكالة الفضاء اليابانية، JAXA. أما المرحلة الثانية، والتي تتضمن الإزالة الفعلية للحطام، فلم يتم التعاقد عليها بعد.

ومع ذلك، فإن خطط Astroscale لإطلاق ADRAS-J في نوفمبر معلقة حاليًا بسبب فشل الإطلاق الأخير من قبل Rocket Lab، مزود الإطلاق للمهمة. يقوم Rocket Lab بالتحقيق في الفشل ولم يعلن عن موعد إطلاق جديد بعد. ومع ذلك، يظل مسؤولو Astroscale واثقين ومرنين، قائلين إنهم سيكونون على استعداد لمواصلة المهمة عندما يكون Rocket Lab جاهزًا للعودة إلى الطيران.

المصادر: Astroscale، SpaceNews

By غابرييل بوتا

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