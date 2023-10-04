Astroscale تحصل على 80 مليون دولار لمكافحة النفايات الفضائية

حصلت شركة Astroscale، وهي شركة فضاء مقرها اليابان، على ما يصل إلى 80 مليون دولار من وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (MEXT) لمواصلة جهودها في معالجة مسألة الحطام الفضائي. سيدعم التمويل تطوير مهمة تجريبية للتفتيش في المدار، والتي تهدف إلى تصوير وتشخيص قمر صناعي كبير معطل في الفضاء. ومن المقرر أن يستمر المشروع، الذي تم اختياره من خلال برنامج MEXT لأبحاث الابتكار في الأعمال الصغيرة، حتى مارس 2028.

تكرس شركة Astroscale، مع فروعها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل، جهودها لإيجاد حلول للمشكلة المتزايدة للنفايات الفضائية. وقد أجرت الشركة بالفعل تجارب لتقنيتها في المدار. وفي عام 2021، أطلقت المهمة التجريبية ELSA-d، والتي نجحت في التقاط قطعة من الحطام المداري المحاكى باستخدام نظام مغناطيسي. تم التخطيط لمزيد من التجارب، وتستهدف Astroscale عام 2025 لإجراء أول اختبار في المدار لمركبتها الفضائية ELSA-M. تم تصميم هذه المركبة الفضائية لاستعادة الأقمار الصناعية المنتهية عمرها والتخلص منها، إما باستخدام نظام مغناطيسي أو ذراع آلية.

بصرف النظر عن مهمة ELSA-M، تعمل Astroscale أيضًا على مشروع يسمى ADRAS-J، والذي يهدف إلى إزالة الحطام من الفضاء بشكل فعال. تتضمن هذه المهمة الالتقاء بجسم صاروخي ياباني في المرحلة العليا في المدار، وإجراء عمليات تقريبية، وتقييم حالته. وسيواصل مشروع MEXT الممول مؤخرًا تطوير التكنولوجيا المطلوبة لهذه المهام المدارية المعقدة، مع التركيز أيضًا على قدرات التفتيش والتوصيف للمركبات الفضائية النشطة وأجسام الحطام الكبيرة.

يعد عمل Astroscale بالغ الأهمية في التخفيف من المخاطر التي يشكلها الحطام الفضائي، والذي يمكن أن يلحق الضرر بالأقمار الصناعية العاملة ويشكل تهديدًا للبعثات الفضائية المستقبلية. بدعم من الحكومة اليابانية، أصبحت Astroscale في وضع يمكنها من تحقيق تقدم كبير في مهمتها لتنظيف الفضاء الخارجي.

المصادر: تعلن شركة Astroscale عن تمويل من وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية؛ تكشف Astroscale عن ADRAS-J، وهي مهمة مصممة للمساعدة في إنشاء تقنية إزالة الحطام