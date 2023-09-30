بحث جديد يكشف عن هياكل فريدة من نوعها لعوالم الحمم البركانية

سلطت دراسة حديثة عن عوالم الحمم البركانية، والكواكب الخارجية التي تحتوي على محيطات من الصهارة، الضوء على بنيتها الفريدة وقدرتها على الاحتفاظ بالعناصر الحيوية. هذه الكواكب الخارجية الضخمة، التي تتميز بالسماء المتلألئة والبحار البركانية المضطربة، لا تشبه أي شيء في نظامنا الشمسي.

ما يقرب من 50% من جميع الكواكب الصخرية الخارجية المكتشفة حتى الآن تحتوي على الصهارة على أسطحها. ويرجع ذلك على الأرجح إلى قربها من نجومها المضيفة، مما يجعلها تدور في مدارها في أقل من 10 أيام. إن الظروف القاسية التي تواجهها هذه الكواكب، مثل الطقس القاسي ودرجات حرارة السطح القصوى، تجعلها غير صالحة للحياة كما نعرفها.

وفي دراسة جديدة، أظهر العلماء أن هذه المحيطات المنصهرة لها تأثير كبير على الخصائص والمسارات التطورية لكواكب الأرض الصخرية الساخنة. إن الطبيعة القابلة للانضغاط للحمم البركانية تجعل الكواكب الغنية بالحمم البركانية التي ليس لها غلاف جوي أكثر كثافة قليلاً من الكواكب الصلبة ذات الحجم نفسه. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر وجود محيطات الصهارة على بنية الوشاح المحيط بنواة الكوكب.

لا تزال عوالم الحمم البركانية قيد الدراسة، مما يجعل من الصعب فهم أعمالها الأساسية. ومع ذلك، فإنها توفر رؤى قيمة حول تطور الكواكب الأرضية. يصف المؤلف الرئيسي للدراسة، كيرستن بولي، عوالم الحمم البركانية بأنها "أشياء غريبة جدًا ومثيرة للاهتمام للغاية" ويؤكد على أهمية فهم العناصر الأساسية التي تجعل الكواكب الخارجية فريدة من نوعها.

يعد 55 Cancri e، وهو كوكب خارج المجموعة الشمسية يقع على بعد 41 سنة ضوئية، أحد أكثر عوالم الحمم البركانية شهرة. على الرغم من وجود أجسام نشطة بركانيًا في نظامنا الشمسي، إلا أنه لا توجد كواكب حمم حقيقية يمكن للعلماء دراستها عن قرب. إن التحقيق في تكوين وتطور محيطات الصهارة يمكن أن يوفر أدلة حول تاريخ الأرض الناري.

باستخدام برنامج النمذجة الداخلية للكواكب الخارجية Exoplex وبيانات من الدراسات السابقة، قام الباحثون بمحاكاة السيناريوهات التطورية لكوكب يشبه الأرض مع درجات حرارة سطحية مختلفة. وكشفت نماذجهم أن عباءات كواكب محيطات الصهارة يمكن أن تتخذ ثلاثة أشكال: منصهرة تمامًا، أو محيط الصهارة على السطح، أو هيكل متعدد الطبقات مع طبقة صخرية صلبة في المنتصف.

وأظهرت النتائج أن الشكلين الثاني والثالث أكثر شيوعا قليلا من الكواكب المنصهرة تماما. يؤثر تكوين محيطات الصهارة على قدرة الكواكب الخارجية الخالية من الغلاف الجوي على احتجاز العناصر المتطايرة اللازمة لتكوين الغلاف الجوي المبكر. وهذا له آثار على صلاحية هذه الكواكب للسكن.

بشكل عام، يوفر هذا البحث الجديد رؤى قيمة حول الهياكل الفريدة وقابلية السكن المحتملة لعوالم الحمم البركانية. يجب أن تركز الدراسات المستقبلية على فهم العوامل الأرضية، مثل الجاذبية السطحية، لتعزيز معرفتنا بهذه الكواكب الخارجية الغامضة.

المصادر: مجلة الفيزياء الفلكية