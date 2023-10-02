هل يوجد كوكب مخفي في حزام كويبر؟

قدم علماء الفيزياء الفلكية في اليابان مؤخرًا أدلة تشير إلى وجود كوكب آخر شبيه بالأرض مختبئًا في حزام كويبر. يتكون هذا الحزام من حلقة من الأجسام الجليدية الموجودة في الأطراف الخارجية لنظامنا الشمسي، مباشرة بعد مدار نبتون.

وقد لاحظ باتريك صوفيا ليكوكا من جامعة كينداي وتاكاشي إيتو من المرصد الفلكي الوطني الياباني سلوكيات الأجسام المختلفة داخل حزام كويبر، مما دفعهم إلى الاعتقاد بأن كوكبًا صغيرًا قد يكون مختبئًا بينهم. تشير التقديرات إلى أن هذا الكوكب المحتمل يمتلك كتلة أكبر بمقدار 1.5 إلى 3 مرات من كتلة الأرض. يقع هذا الكوكب الافتراضي على مسافة حوالي 500 وحدة فلكية (AU) من الشمس في منطقة القرص المتناثرة في حزام كويبر، وقد يكون أقرب إلينا من الكوكب التاسع المقترح الموجود في المناطق الخارجية للنظام الشمسي.

يحتوي حزام كويبر على مجموعة من الكويكبات والمذنبات والصخور الفضائية والشظايا الجليدية التي تمتد من حوالي 30 وحدة فلكية إلى 50 وحدة فلكية. على الرغم من صعوبة مراقبة ودراسة هذه الأجسام نظرًا لبعدها الهائل عن الأرض، إلا أن علماء الفيزياء الفلكية يستكشفون هذه المنطقة باستمرار بحثًا عن اكتشافات محتملة.

يسلط البحث المنشور في المجلة الفلكية الضوء على الحالات الشاذة في سلوكيات بعض الأجسام داخل حزام كويبر. تشير هذه الحالات الشاذة إلى وجود كوكب غير مرئي يمارس تأثير الجاذبية على الأجسام المحيطة به. وفي حين أن وجود هذا الكوكب المخفي لم يتم تأكيده بعد، فإن الأدلة المجمعة تشير إلى احتمال وجود كوكب آخر شبيه بالأرض في نظامنا الشمسي.

ويلزم إجراء المزيد من البحث والمراقبة لتأكيد وجود هذا الكوكب وتوفير بيانات أكثر دقة فيما يتعلق بخصائصه وخصائصه. إن اكتشاف كوكب آخر شبيه بالأرض داخل حزام كويبر سيكون له آثار مهمة على فهمنا لتكوين الكواكب وإمكانية وجود حياة خارج كوكب الأرض.

مصادر:

– مجلة الفيزياء الفلكية: “كوكب عملاق مخفي في مدار واسع في النظام الشمسي” بقلم باتريك صوفيا ليكوكا وتاكاشي إيتو.