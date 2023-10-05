اكتشاف النجم النابض ينبعث منه أكبر انفجار تم تسجيله على الإطلاق

لقد حقق العلماء اكتشافًا مثيرًا في الفضاء السحيق. باستخدام مرصد HESS في ناميبيا، اكتشف فريق عالمي من الباحثين أكبر انفجار تم تسجيله على الإطلاق من نجم نابض. النجوم النابضة هي أجرام سماوية تنبعث منها دفعات دورية من الإشعاع من أقطابها المغناطيسية. كانت الدفقات التي تم رصدها من النجم النابض المعروف باسم فيلا، والذي يبعد حوالي 1,000 سنة ضوئية عن الأرض، أكثر نشاطًا بـ 200 مرة من أي حزمة نجم نابض تم توثيقها مسبقًا.

وقد لوحظ أن انبعاثات فيلا لديها طاقات تصل إلى 20 تيرا إلكترون فولت، وهي أكثر طاقة بنحو 10 تريليون مرة من الضوء المرئي. يتحدى هذا الاكتشاف فهمنا الحالي للنجوم النابضة وكيفية عملها. يتطلب الأمر إعادة التفكير في الفكرة التقليدية القائلة بأن الجسيمات تتسارع على طول خطوط المجال المغناطيسي داخل أو خارج الغلاف المغناطيسي للنجم النابض.

النجم النابض هو نوع من النجوم النيوترونية، يتشكل عندما ينفجر نجم ولكنه لا يصبح ثقبًا أسود. النجوم النابضة كثيفة بشكل لا يصدق ولها أغلفة مغناطيسية نشطة للغاية. تتسارع الإلكترونات داخل الغلاف المغناطيسي ويتم طردها في أشعة من أقطاب النجم. أثناء دوران النجم النابض، تكتسح هذه الأشعة الكون، وتظهر على شكل ومضات على فترات منتظمة، على غرار المنارة.

كثافة النجوم النابضة مذهلة، إذ تبلغ كتلة ملعقة صغيرة من مادتها أكثر من خمسة مليارات طن. ولوضع الأمر في نصابه الصحيح، فإن كتلة هذا الهرم تبلغ حوالي 900 مرة كتلة الهرم الأكبر في الجيزة. ويضيف هذا الاكتشاف الجديد إلى فهمنا لهذه الظواهر الكونية الرائعة.

وفي دراسة منفصلة، ​​كشف العلماء مؤخرًا عن سلوك نجم نابض آخر يسمى J1023. يتحول هذا النجم النابض بين وضعين، حيث ينبعث الضوء المرئي عالي التردد، والأشعة فوق البنفسجية، والأشعة السينية في وضع واحد، ويعتم بينما ينبعث موجات راديو منخفضة التردد في وضع آخر. اكتشف الباحثون أنه خلال وضع التردد المنخفض، تسقط المادة نحو سطح النجم النابض ثم يتم دفعها للخارج من خلال نفثها. تعمل هذه العملية على تسخين المادة المحيطة، مما يؤدي إلى تشغيل وضع التردد الأعلى.

تساهم هذه النتائج الجديدة في تعزيز معرفتنا بالنجوم النابضة وتعمق تقديرنا لعجائب الكون.

مصادر:

- علم الفلك الطبيعي

– بيان صحفي DESY