هيوبرت ريفز: عالم فيزياء فلكية ومتصل بالعلوم

لم يكن هيوبرت ريفز، عالم الفيزياء الفلكية الكندي الفرنسي الذي وافته المنية مؤخرًا عن عمر يناهز 91 عامًا، عالمًا مشهورًا فحسب، بل كان أيضًا أحد أبرز المحاورين العلميين. ولد ريفز في مونتريال عام 1932، وقد طور شغفه بعلم الفلك في سن مبكرة، واستكشف العالم الطبيعي ودرس النجوم باعتباره عالم فلك هاوٍ. قاده افتتانه بالكون إلى ممارسة مهنة في الفيزياء الفلكية، وحصل في النهاية على درجة الدكتوراه من جامعة كورنيل وأصبح مستشارًا لبرنامج الفضاء التابع لناسا.

كان ريفز معروفًا بقدرته على شرح المفاهيم العلمية المعقدة لعامة الناس، وكان يريد مشاركة حبه للعلم والكون مع جمهور أوسع. في عام 1981، نشر كتابًا بعنوان "الصبر في لازور" (ذرات الصمت: استكشاف التعليم الكوني)، والذي أصبح من أكثر الكتب مبيعًا في فرنسا وتُرجم إلى 25 لغة. تلقى الكتاب الثناء لقدرته على تحويل الفيزياء الفلكية إلى ملحمة ملحمية، وعزز سمعة ريفز باعتباره محاورًا ماهرًا للعلوم.

طوال حياته المهنية، قام ريفز بتأليف أكثر من 40 كتابًا، بما في ذلك عدة عناوين للأطفال. أصبح وجهًا مألوفًا على شاشة التلفزيون الفرنسي، حيث ظهر في البرامج الحوارية الأدبية الشهيرة وأسر الجماهير بشعره الأبيض الكثيف، وعيناه المتلألئة، ولهجة كيبيك الهادئة. إن سلوكه الجذاب والجذاب جعله متحدثًا مطلوبًا في العالم الناطق بالفرنسية، حيث أصبح معروفًا بالمعادل الفرنسي لكارل ساجان.

لم يكن ريفز مجرد ناقل للعلوم فحسب، بل كان أيضًا من رواد حماية البيئة. لقد دافع بحماس عن حماية الطبيعة وحذر من مخاطر التدمير الذاتي التي تواجهها البشرية. كان يعتقد أن البشر ليسوا النوع المختار وأننا يجب أن نتحمل مسؤولية أفعالنا لضمان بقائنا.

تركت مساهمات هيوبرت ريفز في مجال الفيزياء الفلكية والتواصل العلمي أثرًا دائمًا. لقد ألهمت قدرته على سد الفجوة بين المعرفة العلمية وعامة الناس عددًا لا يحصى من الأفراد للتفكير في أسرار الكون والاعتزاز بالعالم الطبيعي وحمايته.

مصادر:

- "" هيوبرت ريفز: عالم الفيزياء الفلكية الذي أصبح من كبار المفكرين العامين في فرنسا"، ذا جلوب آند ميل.

– “نعي هيوبرت ريفز، عالم الفيزياء الفلكية والمدافع عن البيئة الذي نشر حبه للعلم”، التلغراف.