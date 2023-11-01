رؤى جديدة حول السديم الدائري من صور ويب

زودت الصور الجديدة المذهلة للسديم الدائري التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) علماء الفلك برؤى غير مسبوقة حول هذا السديم الكوكبي الشهير. يقع السديم الدائري على بعد حوالي 2,200 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة ليرا، وقد أسر خيال الإنسان منذ فترة طويلة ببنيته المميزة التي تشبه الدونات وألوانه النابضة بالحياة.

وفي ورقة بحثية نشرت في arXiV، قام الفريق الدولي من علماء الفلك، بما في ذلك باحثون من المرصد الملكي البلجيكي، بتحليل الميزات التي كشفت عنها صور ويب. الاكتشاف الأكثر إثارة للاهتمام من هذه الصور هو اقتراح نجم مرافق قد يساهم في تشكيل السديم الحلقي في شكله الإهليلجي. تم الاستدلال على وجود هذا النجم المرافق، الذي يدور على مسافة مماثلة لتلك الموجودة بين الأرض وبلوتو، من خلال عشرة أقواس متحدة المركز تمت ملاحظتها في المناطق الخارجية لحلقة السديم.

علاوة على ذلك، تعرض الصور تفاصيل معقدة حول البنية الخيطية للحلقة الداخلية، مما يكشف عن ما يقرب من 20,000 كتلة من كريات غاز الهيدروجين الكثيفة، كل منها بحجم الأرض تقريبًا. ومن المثير للدهشة أنه تم أيضًا اكتشاف وجود جزيئات الهيدروكربون العطري متعدد الحلقات (PAH)، والمعروفة بأنها إحدى اللبنات الأساسية للحياة، داخل السديم.

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر الصور نتوءات غريبة خارج الحلقة، تشير بعيدًا عن النجم المركزي. ويعتقد أن هذه المسامير، البارزة في الأشعة تحت الحمراء، ناتجة عن تكوين الجزيئات في ظلال الأجزاء الأكثر كثافة من الحلقة، حيث تكون محمية من الإشعاع المكثف.

تقدم صور ويب ثروة من الرؤى العلمية الجديدة حول عمليات التطور النجمي وتكوين السدم الكوكبية. من خلال دراسة السديم الدائري بتفاصيل غير مسبوقة، يمكن لعلماء الفلك الحصول على فهم أعمق للآليات المعقدة التي تشكل عالمنا.

أسئلة وأجوبة

ما هو السديم الدائري؟

السديم الدائري هو سديم كوكبي معروف يقع في كوكبة ليرا، على بعد حوالي 2,200 سنة ضوئية من الأرض. إنها البقايا الملونة لنجم يحتضر والذي تخلص من الكثير من كتلته في نهاية حياته.

ماذا كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي عن السديم الحلقي؟

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي صورًا تحبس الأنفاس للسديم الدائري، وكشف عن تفاصيل معقدة لبنيته. تشير الصور إلى وجود نجم مرافق يساهم في تشكيل السديم إلى شكله الإهليلجي. كما أنها تظهر كريات غاز الهيدروجين الكثيفة، وجزيئات الهيدروكربون العطرية متعددة الحلقات، وأشواك غريبة خارج الحلقة.

ما هي الأفكار التي توفرها هذه الاكتشافات؟

توفر هذه الاكتشافات رؤى علمية جديدة حول تطور النجوم والعمليات التي تنطوي عليها عملية تكوين السدم الكوكبية. تتيح دراسة السديم الدائري بمثل هذه التفاصيل لعلماء الفلك فهمًا أفضل للآليات المعقدة التي تشكل الأجرام السماوية في عالمنا.